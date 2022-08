Ratne igre u Jadranu: Rusija se igra kukavice s NATO savezom

Od početka ruske invazije na Ukrajinu ruski brodovi nisu ulazili u Jadransko more. Razlozi su vrlo jednostavni: Prvo, to je teritorij članica NATO-a te čak i ulazak u međunarodne vode gdje bilo tko može ploviti, smatrao bi se provokacijom. Drugo, bili su fokusirani na napad na Ukrajinu. Čak i kad je postalo izvjesno da Putinov 'blitzkrieg' neće upaliti, i dalje su vjerovali da će osvojiti Ukrajinu, samo da će im trebati malo više vremena. No sve je izvjesnije da se to neće dogoditi. Ukrajina konstantno dobiva pomoć međunarodne zajednice, krenuli su i u oslobađanje Krima.