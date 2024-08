Ratni zločinac Ratko Mladić se srušio u zatvoru, hitno ga odveli u bolnicu: 'Vezan je za krevet'

Bivši zapovjednik Glavnog stožera Vojske Republike Srpske i osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, pao je i ozlijedio glavu u haškoj pritvorskoj bolnici zbog gubitka svijesti. U bolnici se nalazi od travnja zbog nemogućnosti kretanja, što je uzrokovalo dodatne komplikacije, rekao je njegov sin Darko Mladić. Završio je u civilnoj bolnici.

- Tu su ga zadržali dva dana pa vratili. Stanje je isto, vezan je za krevet, dosta je osjetljivo - rekao je njegov sin, piše RTRS.

Osuđeni ratni zločinac koji u Haagu služi doživotnu kaznu zatvora ne može se brinuti o sebi otkako su mu prestali raditi bubrezi. Od travnja je 'vezan' za krevet, a vrijeme provodi u pritvorskoj bolnici.

- Ne mogu reći da se stanje pogoršalo, ali ni da se poboljšalo - rekao je Darko.

Riječ je o zatvorskoj zdravstvenoj ustanovi Međunarodnoga rezidualnog mehanizma za kaznene sudove (MTPI) sa sjedištem u Haagu. Mladić je više puta prebačen u civilnu državnu bolnicu kada nisu imali resurse za ozbiljnije liječenje.

Foto: Reuters/Pool

Darko je rekao da general Mladić nakon pada ima dodatne komplikacije, ogroman pritisak, koji se ne može sniziti ni nakon desetak dana.

- Sada smo slabo u kontaktu, ali još uvijek komuniciramo - rekao je Darko te dodao da su njegova oca od travnja posjetila dva srpska liječnika - nefrolog i neuropsihijatar, od kojih su dobiveni izvještaji.

- Potpuno nam je jasno, što se tiče otkazivanja bubrega u travnju, zbog čega je završio u bolnici i bio u životnoj opasnosti, da je to pogreška njihovih liječnika u Haagu, iako oni to negiraju. To se dogodilo njihovom greškom, a ne iz neobjašnjivih razloga, kako njihovi doktori kažu, već je jasno da nije vođeno računa o gubitku tekućine - rekao je Darko.

Foto: Reuters/Pool

Mladić je presudom koju mu je izrekao Haški tribunal u lipnju 2021. godine osuđen na doživotni zatvor. Proglašen je krivim za genocid zbog svoje uloge u masakru u Srebrenici, kada su snage bosanskih Srba u srpnju 1995. ubile oko 8000 muslimanskih muškaraca i tinejdžera.

Zbog lošeg zdravstvenog stanja, Mladićeva obitelj i branitelji su više puta tražili da mu se omogući liječenje na slobodi, ali Haški tribunal, a potom i nasljednik tog suda Mehanizam, te zahtjeve su odbijali. Operirali su ga u siječnju u Nizozemskoj, kada su mu ugradili pacemaker.