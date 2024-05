Pet stvari o Srebrenici: Mladić dnevnik zakopao u lažni zid, a s Nizozemcem pio 'krvavu rakiju'

Na sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih naroda, koja počinje danas, 23. svibnja u 16 sati po našem vremenu u New Yorku, na dnevnom redu bit će i rezolucija o genocidu u Srebrenici. Srpska strana oštro se protivi usvajanju rezolucije kojom bi, primjerice, 11. srpnja bio proglašen međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a za usvajanje rezolucije potrebna je natpolovična većina, dakle najmanje 97 od 193 predstavnika zemalja.

Pokretanje videa... 03:00 genocidd u srebrenici | Video: 24sata/REUTERS

- Mi smo jedan od 40-ak kosponzora rezolucije, moguće je da taj broj i naraste do trenutka glasovanja. Mi zapravo tu nemamo nikakvih dilema, ako je Međunarodni sud pravde kao jedan od šest glavnih organa UN-a nadležan za odlučivanje o državnoj odgovornosti za genocid - proglasio genocid u Srebrenici - tu je stavljena točka u smislu pravne kvalifikacije - rekao je Ivan Šimonović, hrvatski veleposlanik pri UN-u.

Tisuće ljudi danas je u Potočarima na obilježavanju 28. godišnjice genocida u Srebrenici | Foto: Armin Durgut/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Ovo je pet stvari koje morate znati o zločinu u Srebrenici.

1. Srpska vojska ubila je najmanje 8372 ljudi

Srpska vojska pod vodstvom notornog Ratka Mladića je 11. srpnja 1995. ušla u Srebrenicu koja je trebala biti zona pod zaštitom UN-a. U idućih nekoliko dana ubili su najmanje 8372 ljudi.

- Trebalo nam je 15 minuta da ubijemo cijeli autobus pun muškaraca - posvjedočio je 2013. u Haagu pokajnik Dražan Erdemović. Otkrio je nekoliko mjesta na kojima su zakopali ubijene.

- Naš vod će ih strijeljati - rekao je zapovjednik.

- Ne želim sudjelovati u tome . odgovorio je Erdemović.

Foto: Screenshot/SlobodnaEuropa

- Ako nećeš to da radiš, onda idi tamo pa ćemo strijeljati i tebe - rekao je zapovjednik Gojković.

- Toga dana iza sebe smo ostavili oko 1200 leševa, neki vojnici su još pretraživali ubijene tražeći novac i zlato - svjedočio je Erdemović. Dobio je deset godina zatvora, ali kazna mu je smanjena na pet. Odslužio ju je i sad živi pod zaštićenim identitetom.

2. Bijeda nizozemskog pijanista

Thom Karremans bio je zapovjednik nizozemskog bataljuna snaga UN-a, koji je trebao zaštititi muslimane u zaštićenoj izbjegličkoj zoni UN-a u Srebrenici na ljeto 1995. Na 29 godina starim snimkama Nizozemac u rukama drži poklon. On i srpski general Ratko Mladić nazdravljaju rakijom po drugi put u deset dana.

- Je li ovo za moju ženu? - pita Karremans.

Ubrzo njegove snage kukavički i bez otpora predaju više od 25.000 izbjeglica, među kojima su većina žene i djeca u ruke "balkanskom krvniku", a po dolasku u u Zagreb o Ratku Mladiću govori kao o "svom kolegi".

Foto: International tribunal for former Yougoslavia

Puno godina nakon pokolja u Srebrenici pukovnik Karremans promijenio je diskurs i govorio o Mladiću kao o tvrdolinijašu s kojim se nije moglo pregovarati, a na pitanje smatra li njega odgovornim za smrt tisuća muškaraca u Srebrenici odgovorio je: "Apsolutno da!" Međutim, dok je izgovarao te riječi uživo na nizozemskoj televiziji pustili su snimak njegove zdravice s Mladićem 11. srpnja 1995. godine. To je sam dan najvećeg pokolja u ratu na području bivše Jugoslavije.

U isječku čuje se Karremansa kako govori:

"Ja samo sviram klavir, nemojte ubiti pijanistu", a onda Mladića kako odgovara:

"Vi ste bijedan pijanist!"

Hasan Nuhanović, u to vrijeme prevoditelj Duchbata (nizozemskog bataljuna), bio je jedan od ključnih svjedoka u Haagu. Nakon sastanka Thoma Karremansa, rakije s Mladićem i povratka u bazu nizozemski bataljun je isporučio sve muškarce i dječake egzekutorima u naredna tri dana. Ljudi su ubijani i u blizini baze gdje su Nizozemci gledali mrtva tijela, a šesnaest godina kasnije nizozemski veterani su progovorili o tome da su neka i pokopali unutar ''sigurnosnog raja'' u Potočarima. Nizozemski oficiri svojim vojnicima su izričito naredili da vani ne nose puške, pancirke, ni šljemove.

Nizozemska vlada podnijela je 2002. ostavku nakon što ih je službeno izvješće nizozemske vojske proglasilo njihov politički i vojni vrh odgovornima za neuspjeh u sprječavanju masakra u Srebrenici.

3. Snimci srpske postrojbe Škorpioni kao dokaz

Haški istražitelji uspjeli su se dokopati snimke srpske paravojne jedinice Škorpioni. Snimali su stravičan zločin u Srebrenici.

Na snimci se vide šestorica bošnjačkih vojnika kako leže na podu vojnog kamiona. Vojnik u čizmama šutira jednog od zarobljenika u glavu, kao da napucava nogometnu loptu.

- Šta se trseš, majku ti je... - govori srpski vojnik.

Kasnije ubijaju zarobljenike.

Diary of the war criminal Mladic becomes an art object | Foto: Gregor Mayer/DPA

Kao dokazni materijal u Hagu poslužio je i ratni dnevnik Ratka Mladića, kojeg je njegova supruga skrivala u zidu Istražitelji su pronašli dnevnik 2010. tijekom lova na krvnika, u lažnom zidu obiteljske kuće. Bježao je ruci pravde 17 godina.

- Mladić je svoj dnevnik vodio svakodnevno, što znači da je rukom zapisivao značajne detalje svojih aktivnosti. Taj rukopis osim onoga što u notesu piše, značajan je i zbog načina na koji je on zapisivao stvari. Kada je bio ljut ili ogorčen rukopis je vidno dramatičniji, slova postaju krupnija, a trag olovkom na papiru je dublji - objašnjava umjetnik Vladimir Miladinović, autor kontroverzne izložbe u Beogradu - izložio je 400 stranica sa zapisima iz Mladićeva dnevnika!

Zavirili smo u haške arhive i objavili ekskluzivne fotografije iz kutija s dokazima koji su presudili Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću. Neki od materijalnih dokaza, poput recimo satova pronađenih u primarnim grobnicama Lažete 1 i Lažete 2, posebno su važni. Naime sva četiri bili su satovi s automatskim mehanizmom kojeg pokreće povremeno pomicanje ruke. I sva četiri sata su stala raditi isti dan, 15. srpnja 1995. Što bi značilo da su njihovi vlasnici ubijeni u razmaku od svega nekoliko sati, možda čak i minuta. Naime, takva vrsta satova nastavlja raditi od 32 do maksimalno 48 sati nakon zadnjeg pokreta ruke.

4. Srbija negira genocid

Iako je odavno na Vijeću sigurnosti UN-a rekao da Srbija "osuđuje užasan zločin u Srebrenici", srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je s blagoslovom patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija nekoliko dana prije glasovanja otišao u New York i lobira protiv rezolucije.



- Idem u New York jer netko mora dati odgovor onima koji žele Srbiju optužiti da je genocidna nacija - rekao je prošli tjedan Vučić.

Bosnian Serb General Ratko Mladic leaves a meeting at the airport in Sarajevo | Foto: CHRIS HELGREN

5. Mladić služi doživotnu kaznu

Za zločine u BiH, između ostalog i za pokolj 8373 ljudi u Srebrenici, Ratko Mladić osuđen je na doživotni zatvor.

- Mladić je bio član JNA i imao je niz položaja u vojsci bivše Jugoslavije. Bio je zapovjednik vojske Republike Srpske. Optužen je za 11 točaka za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje običaja pravila ratovanja za zločine počinjene i BiH - rekla je haška sutkinja na izricanju presude.

- Molim za uvjetno puštanje na slobodu ili da nastavak služenja doživotne kazne zatvora bude u Srbiji - napisao je nedavno Međunarodnom mehanizmu za kaznene sudove Ratko Mladić, navodeći kako njegova bolest nije tretirana na odgovarajuć način.

Sud je njegov zahtjev odbio.