Raukar o vrijeđanju Prkačina: 'Veći problem od njegovog ponašanja je vitez Reiner...'

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin jučer je u Saboru izvrijeđao zastupnicu Možemo! Uršu Raukar Gamulin. Ona se nakon skandaloznog incidenta u Saboru zahvalila na Facebooku sviima koji su joj pružili podršku.

- Nije me dugo bilo na fejsu. Rad u Saboru toliko je intenzivan da naprosto ne stižem. Ali, danas, nakon prostačkog vrijedjanja Ante Prkačina želim zahvaliti svima koji su mi se javili u inbox, poslali mi poruke podrške, zvali me i iskazivali solidarnost. Od mojih prijatelja i kolegica i kolega do nepoznatih građana. Hvala vam svima od srca - napisala je Raukar.

- No, taj čovjek je, rekla bih manji problem, nije mu ovo prvi takav ispad, već drugi put u tjedan dana meta njegovih iživljavanja su žene. Pokazao je svoje pravo lice, nasilničko i prostačko. Veći problem je predsjedavajući, u oba slučaja, akademik Reiner, vitez Viteškog Reda Svetog groba Jeruzalemskog. Vitez. Vitez, koji je jednako kaznio opomenom i zlostavljača i žrtvu, vitez koji je kaznio opomenom kolegicu Kekin jer je stala u obranu druge žene koju je sa saborske govornice prostački izvrijedjao taj isti Prkačin - nastavlja Raukar.

- Dapače, održao je malo slovo o, pazite sad, Hyde Parku i pozvao na “ozbiljnost”. Jer vitezovi i akademici se bave “ozbiljnim stvarima” u koje nikako ne spada prostačko vrijedjanje žena. Nije mu na vitešku pamet palo da primjeni Poslovnik Sabora i oduzme riječ nasilniku. A mogao je. I trebao je. Zbog svih žena. Rekla bih – nisu ni vitezovi što su nekada bili, a bome ni akademici.

Hvala kolegici i kolumnistici Jeleni Veljači koja je postavila pravu dijagnozu – “Zašto se u Saboru jednako tretira frustrirani nasilnik i žena koju je odvratno uvrijedio?” I zaključuje – “Kako moćni muškarci iz Hrvatskog sabora misle ovakvim primjerima nedostatnih reakcija pomoći ženama u našoj borbi za ravnopravnost? Vjerojatno nikako, jer o tome ni ne razmišljaju, to nije njihova stvar, oni se bave, da citiramo viteza, “ozbiljnim” temama. U međuvremenu, Sabor čak ni za zastupnice nije sigurno mjesto - napisala je Raukar.

- Kako da povjerujemo da je Hrvatska onda sigurno mjesto za obične žene?”Hvala, Jelena. Nastavljamo borbu protiv zlostavljanja žena, borbu protiv “ozbiljnih” vitezova i akademika koji okreću glavu od nasilja, nastavljamo borbu za sigurnost i dostojanstvo svake žene - poručila je Raukar na kraju.

Podsjetimo, Prkačin je jučer tijekom saborske rasprave Uršu Raukar nazvao nakazom.

- Slušaj, nakazo jedna, koliko te Bog unakazio tjelesno, toliko ti je i glavu- rekao je Prkačin.

