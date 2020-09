Ravnatelj bolnice u Čakovcu: Pacijent je intravenozno dobio sredstvo za vanjsku upotrebu

Upitali smo ravnatelja i zna li se tko je krivac, odnosno, kako je netko ubrizgao pacijentu sredstvo koje nije smio. No u ovom trenutku, nije nam smio dati odgovor

<p>U utorak je u Županijskoj bolnici Čakovec na hemodijalizi preminuo pacijent kojemu je tijekom dijaliziranja netko od osoblja pogreškom intravenozno dao sredstvo koje se nikako ne smije davati na takav način, već je isključivo za lokalnu primjenu.</p><p>Kako je izvijestila bolnica u svom priopćenju, pacijent A.T. (62) došao je na redovnu hemodijalizu, a pritom je bio i u mjeri samoizolacije, zbog prijašenjeg kontakta s COVID pozitivnom osobom.</p><p>"Tijekom postupka je intravenski primijenjeno nedozvoljeno sredstvo koje se inače rutinski primjenjuje u lokalnoj primjeni kod takvih i sličnih postupaka. Unatoč momentalno poduzetim mjerama maksimalnog intenzivnog i reanimacijskog liječenja nastupilo je multiorgansko zatajenje organa i smrt pacijenta te je indicirana obdukcija", stoji u priopćenju Županijske bolnice Čakovec.</p><p>Kontaktirali smo ravnatelja bolnice doc.dr. Tomislava Novinščaka te ga zamolili za pojašnjenja o kakvom je sredstvu riječ, no zbog istrage koja traje nije nam mogao reći detalje. Slikovito nam je dao usporedbu da ako, primjerice, imamo dezinficijens, špricat ćemo ga na kožu ruku, ali ga nećemo unijeti intravenozno u krvotok. Dakle, iz toga se da iščitati da je riječ o nekom sredstvu koje se redovito primjenjuje vanjskom upotrebom i lokalno negdje na tijelu, ali nikako ne smije intravenozno dospjeti u krvotok.</p><p>Upitali smo ravnatelja i zna li se tko je krivac, odnosno, kako je netko ubrizgao pacijentu sredstvo koje nije smio. No u ovom trenutku, dok se utvrđuju sve okolnosti i dok se čeka nalaz obdukcije, nije nam smio dati odgovor na ova pitanja.</p><p>- Znam podatak da godišnje u našoj bolnici obavimo više od milijun različitih intravenskih aplikacija. Ne sjećamo se, gledajući unazad u povijest bolnice, da se ovako nešto dogodilo – rekao nam je ravnatelj izražavajući duboko žaljenje zbog svega.</p><p>Naglasio je da su o smrti pacijenta obaviještene sve mjerodavne institucije, kao i Ministarstvo zdravstva te da je u tijeku istraga kojom će se točno rasvijetliti što se zapravo dogodilo. U priopćenju koje je bolnica dala u javnost stoji da Županijska bolnica Čakovec i svi njezini djelatnici obitelji preminulog izražavaju duboku sućut.</p>