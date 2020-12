Ravnatelj riječkoga KBC-a Alen Ružić rekao je u utorak kako mu je osobno vrlo žao zbog incidenta koji se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak, kad je u tom KBC-u prerezan kabel, ali, dodao je, drago mu je da se pokazala puna spremnost bolnice u takvoj neočekivanoj situaciji.

Ružić je na konferenciji za novinstvo komentirao incident koji se dogodio u ponedjeljak u 3,30 sati, kad su dvojica presjekla kabel za napajanje električnom energijom kompresora zraka kojim se koristi covid centar.

- Pokazalo se da su pacijenti sigurni jer imamo četverostruku zaštitu za ispadanja bilo koje vrste u sustavu koji služi za terapiju kisikom, odnosno komprimiranim zrakom, najvažnijom terapijom za bolest Covid-19 - rekao je Ružić.

Kad se dogodio incident, sustav je signalizirao gubitak tlaka zraka pa je dežurni anesteziolog prebacio sustav na čisti kisik. Tehnička služba je odmah reagirala i uklonila štetu na kabelu u vrlo kratkom roku, a do jutra ga u potpunosti zamijenila, rekao je ravnatelj, ističući kako ni trenutak nije ispao dotok kisika te da su pacijenti bili sigurni.

Alen Ružić je ocijenio da stagnacija u broju pacijenata u KBC-u posljednjih dana daje nadu da će donesene mjere rezultirati smanjenjem simptomatskih bolesnika u bolnici.

Istaknuo je da su u KBC-u aktivna 23 respiratora, za covid pacijente ih je rezervirano 35, a ukupno ih je u KBC-u 55. Ako se uključe prijenosni respiratori i anesteziološki uređaji iz operacijskih sala, u bolnici je više od 70 respiratora, a to je kapacitet koji daje sigurnost, rekao je.

Istaknuo je važnost stručnoga liječničkog kadra. Sad je oko pet posto zaposlenika pozitivno na koronavirus, a s onima u samoizolaciji to je oko sedam posto, što je prihvatljivo za funkcioniranje sustava, ali postavlja dodatne izazove, rekao je.

Prerezani i ukradeni kabel za napajanje kompresora zraka bio je s vanjske strane zgrade jer kompresor mora biti vani, zaštićen u metalnom kavezu. Ružić je istaknuo da će se pojačati mjere opreza uz dodatnu tehnologiju i kamere. U planu je pojačanje kapaciteta ugradnjom još jednog kompresora, rekao je.

Na pitanje razmatra li se mogućnost angažiranja dodatnih njegovateljica, kao u Splitu, Ružić je odgovorio da ih je u riječkome KBC-u oko 300 te da za to ima mogućnosti, no, istaknuo je, tu treba biti oprezan u vezi sa zakonskim i drugim normama jer su one u neposrednom kontaktu s pacijentima i moraju imati odgovarajuću edukaciju.

U ovom KBC-u stalno pokušavamo zaposliti nove medicinske sestre i tijekom jeseni su raspisani natječaji za nešto više od 40, rekao je ravnatelj Ružić.