Broj novozaraženih iz dana u dan je sve veći, bilježe se i rekordi u Hrvatskoj ali i u Zagrebu. Ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić gostovao je u Dnevniku Nove tv te je objasnio što najnoviji podaci znače za bolničke kapacitete i zašto smatra da bi trebalo postrožiti kazne, a ne mjere.

Rekao je kako je KBC Zagreb specifična situacija.

- Riječ je o jedinoj i najvećoj državnoj bolnici nulte kategorije koja je zaista zadnje sklonište za pacijente, pa tako i COVID pozitivne pacijente - rekao je.

- Mi smo po nalogu Ministarstva deklarirali prije tri mjeseca 248 postelja za COVID bolesnike, ovih osam je samo za dječje izolacijske jedinice ako dječja Klinika u Klaićevoj njih ne može zbrinuti, dakle, imamo rezerviran i taj dio. Sada smo popunjeni oko 90 posto, prema tome još imamo prostora, imamo mjesta - govori ravnatelj KBC-a Zagreb.

- Novi bolesnici koji nam pristižu iz sata, baš sam bio u kontaktu s našim objedinjenim hitnim bolničkim prijemom, od njih ipak dominiraju blaže kliničke slike, tim ljudima nije nužno nakon opservacije ostati u bolnici, nego se vraćaju doma. Generalno gledajući, situacija nije zabrinjavajuća, održiva jest, ali morao paziti na to kako ćemo se svi zajedno ponašati, koliko će broj novopridošlih pacijenata rasti iz dana u dan jer očito prevladava u Europi dominacija omikron varijante koja jest zaraznija, ali po svim kriterijima, i onima iz Južne Afrike i onima iz Velike Britanije, pa i Irske, radi se ipak o varijanti koja izaziva blaže kliničke slike, a ne teže kao što smo navikli s varijantom delta -objasnio je Ćorušić.

Osvrnuo se i na zaposlenike.

- KBC Zagreb ima 6.126 uposlenika na jučerašnji dan. Izvan pogona nam je pet ljudi, u izolaciji, i 66 njih koji su pozitivni, to je manje od jedan posto. Imamo dovoljan broj uposlenika, imamo dovoljan broj postelja, imamo dovoljan broj kapaciteta, dovoljnu opskrbu svim potrebnim tehnološkim stvarima i mi ćemo to izdržati - rekao je.

Situaciju, kako je rekao, ''apsolutno'' drže pod kontrolom.

Podsjetio je i da su imali sastanak u Ministarstvu zdravstva prije otprilike tjedan dana gdje se govorilo o listama čekanja.

- Ono što mogu odgovorno tvrditi za KBC Zagreb jest - liste su provjerene i na razini KBC-a Zagreb i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Ministarstva zdravstva - mi smo bolji nego u pretpandemijskoj 2019. godini, prema tome, ljudi rade - rekao je.

- Svaka kriza pa tako i ova uzrokuje to da se malo pozabavite unutarnjom strukturom i organizacijom posla i to se dogodilo i sada. Mi smo sada, možemo biti, u crnome, to crno može ići prema sivome, a može i prema bijelome. Kriza nas je prisilila na reorganizaciju, način drugačijeg posla tako da smo mi zahvaljujući tome uspjeli uspostaviti u većini klinika i zavoda rad u dvije smjene, radi se popodne ne bi li se liste čekanja smanjile i u tome smo uspjeli. Naši pacijenti koji dolaze u KBC Zagreb, bez obzira na to što su uglavnom COVID, nisu uskraćeni za uslugu. Liste čekanja sada 2022. u odnosu na pretpandemijsku 2019. godinu nisu veće, nego za neke vjerojatno čak i manje - ustvrdio je Ćorušić.

Rekao je da mjere ne treba postrožiti, ali je predložio nešto drugo.

- Mislim da su mjere koje je sada Stožer propisao dobre, samo je problem što ih se ne poštuje. Mislim da bi trebalo postrožiti kazne za one koji ne poštuju mjere. Ove mjere su dovoljne - kazao je Ćorušić.

- Neki dan sam bio u Splitu, na Staru godinu, moja majka živi tamo, pa sam onda malo obišao grad i kad sam vidio ponašanje ljudi pobjegao sam isti tren natrag. Nije normalno da na štekatu, terasi, 10 ljudi zagrljenih pije iz iste boce, ali to je to - mi smo takav narod - zaključio je ravnatelj KBC-a Zagreb Ante Ćorušić.