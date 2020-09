Ravnatelj sinjske škole brani psihologinju: 'Prvi joj je posao, nespretno se izrazila kod uputa'

Pustu literaturu ona je proučila da napravi najbolje što može, ali krivo je shvaćena. Upute smo povukli kako bi ih mogla modificirati, rekao je ravnatelj Nikola Vučković nakon uputa koje su naljutile mnoge

<p>Nakon što su na službenim stranicama sinjske Osnovne škole fra Pavla Vučkovića prošli tjedan objavljene upute kako roditelji trebaju ohrabrivati djecu da nose maske, isti napuci koje je napisala školska psihologica su – uklonjeni.</p><p>Među ostalim, u njima je pisalo kako bi roditelji trebali govoriti djeci da su ona djeca koja nose maske bolja od drugih, odnosno da se kod učenika ide na osjećaj superiornosti.</p><p>- Neka objasne da je u redu ako je ispod maske malo vruće ili se znoje (znoje se i ispod odjeće, ali je ipak nose) - pisalo je također u napucima koje su izazvale lavinu reakcija na društvenim mrežama. Neki smatraju da je neprimjereno tako manipulirati s djecom, a na navedenu temu se oglasio i saborski zastupnik <strong>Miro Bulj</strong> koji smatra da djecu treba pustiti na miru jer su ionako istraumatizirana.</p><p>Cijelu situaciju pokušao nam je razjasniti ravnatelj škole, <strong>Nikola Vučković</strong>.</p><p>- Nama se nitko od roditelja nije žalio na činjenicu da djeca od 5. do 8. razreda moraju nositi maske. Ove upute od psihologice stajale su na stranicama škole tjedan dana. Ona je imala dobre namjere, htjela je ohrabriti i roditelje i djecu, ali se nespretno izrazila. Mi ionako još nismo krenuli s nastavom jer je prije početka školske godine jedna učiteljica dobila pozitivan nalaz na korona virus pa djeca još nisu sjela u školske klupe. U srijedu počinjemo s normalnom nastavom, do sada smo išli po modelu C – objašnjava nam ravnatelj Vučković.</p><p>Kaže nam kako je cijeli ovaj period i za njih i za djecu vrlo uzburkan, ali da svi trebaju poštivati mjere o nošenju maske u razredu.</p><p>- Djeca će se možda zaraziti, i neće imati posljedice. Ali oni trebaju također biti odgovorni prema svojim ukućanima, neki su možda bolesni, i trebaju nositi maske. Tako treba biti, a ne pustit vodu niz livadu kao što naš narod reče. Našoj psihologici ovo je prvi posao u životu i baš je imala vatreno krštenje. Pustu literaturu ona je proučila da napravi najbolje što može, ali krivo je shvaćena. Upute smo povukli kako bi ih mogla modificirati – kaže nam ravnatelj.</p><p>Pokušali smo kontaktirati i psihologiju Ivu Ilijić, no nije nam se javljala na telefon.</p>