Ravnatelj splitske bolnice sjeo u Hitnu i otišao po pacijenta

Ma jesam, odradio sam to. Nemojte to pisati, svatko bi to napravio. Čovjeku se mora pomoći, to je sve normalno – skromno nam kaže ravnatelj splitske bolnice dr. Julije Meštrović, koji je u utorak ujutro obukao zaštitno odjelo, sjeo u vozilo Hitne pomoći i osobno otišao po pacijenta koji je bio pod sumnjom da je zaražen koronavirusom.

Zbog čega je išao on, a ne vozač kombija Hitne pomoći sam nam je objasnio.

- Sustav transporta pacijenata nije bio koncipiran do kraja, pa da ne molim nikoga ja sam krenuo u kombi. Ali ja ne znam voziti taj kombi, a toga je bio svjestan i moj vozač. Kad je vidio da sam krenuo po pacijenta, on je pošao za mnom. Tako smo pacijenta do Respiratornog centra Križine prevezli zapravo moj vozač i ja – kaže nam dr. Meštrović.

On je proteklih dana i tjedana sa brojnim suradnicima obavio golem posao organizacije preseljenja pacijenata s lokaliteta Križine na Firule kako bi se zgrada na Križinama pripremile za prihvat oboljelih od koronavirusa iz južne Dalmacije.

Pacijent kojega je vozio ravnatelj bolnice je pregledan i testiran, no na kraju se ipak ispostavilo da nema Covid-19 već atipičnu upalu pluća.

