Puno toga smo govorili i pisali. Zahvaljujem se svima koji su bili uz školu i mene. Na neki način je ovime zadovoljeno ono da se vidi da smo morali poštivati ono što nam je propisano, tako je nepravomoćnu presudu Općinskog suda u Zlataru komentirao ravnatelj OŠ Krapinske Toplice, Samson Štibohar.

Naime, roditelji dječaka koji više nije htio nositi masku na nastavi, iako je to mjera propisana od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja na temelju mjera koje je donio Nacionalni stožer, su podnijeli tužbu protiv škole jer učenika nisu puštali na nastavu bez maske. Podsjetimo, morao ju je nositi samo na hodniku do učionice. Sud je istaknuo kako je škola morala poštovati propisane epidemiološke mjere koje su uvedene zbog epidemije koronavirusa. No, dječak i njegovi roditelji nisu dokazali da bi mu nošenje maske naštetilo zdravlju, kao što su tvrdili.

- Bilo je napeto u cijelom gradu kad se sve odvijalo, ali kao i tad, sve funkcionira, život ide dalje. Postalo je mirnije čim su prosvjednici prestali dolaziti iz drugih gradova, a ne buni se ni gospođa čije djeca idu u našu školu, a pružala je podršku ovom ocu. Dječak pohađa susjednu školu i koliko mi je poznato, tamo poštuje mjere - govori ravnatelj.

Ali sudski spor nije prošao bez incidenata. Naime, dječakov otac u jednom trenu je odbio staviti masku u prostorijama suda, gdje je to propisano, pa je ispraćen izvan zgrade. Uz tužbu nisu predali dokaze da maska zaista narušava zdravlje dječaka, iako je škola od početka roditeljima govorila da se na temelju liječničke potvrde može napraviti iznimka.

- Kada je tražen liječnički pregled kojim bi se to utvrdilo, učenik i njegova obitelj su ga odbili - kazali su predstavnici iz škole.

Sud je zaključio da je mjera nošenja maski razmjerna i predstavlja ravnotežu između ta dva suprotstavljena interesa tj. interesa dječaka na nenošenje maske i interesa društva da se zaštiti od širenja zaraznih bolesti.

- Ovaj dio presude je za nas zadovoljština jer pokazuje da smo od početka radili ispravno, poštovali mjere i pravila - govori Štibohar.

Na presudu se roditelji mogu žaliti, a ostalo je otvoreno i pitanje upadanja prosvjednika i dvojice muškaraca s mikrofonom i kamerom u školu.

- Što se toga tiče, sve fotografije, snimke i informacije smo zajedno s policijom predali DORH - u i sad je to u njihovim rukama - objašnjava ravnatelj.