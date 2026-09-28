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ŠTRAJK

Ravnatelji: Roditelji mogu ispričati do tri dana. Najveći problem imaju učenici putnici

Piše Ana Dasović,
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Ravnatelji: Roditelji mogu ispričati do tri dana. Najveći problem imaju učenici putnici
Zagreb: Štrajk ZET-a na Glavnom kolodvoru | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Mnogi roditelji u Zagrebu danas su odlučili kako neće poslati djecu u školu jer im ne mogu organizirati prijevoz. To se prvenstveno odnosi na srednjoškolce

Oko 35.500 srednjoškolaca u Zagrebu prvoga dana štrajka ostalo je bez osnovnog prijevoza do škole. Zbog toga su mnogi roditelji odlučili da ostave djecu kod kuće. Roditelji imaju pravo opravdati do tri dana izostanka djeteta, no i iz škola najavljuju kako danas neće posebno pratiti izostanke. Uostalom, u problemu je i veliki broj učiteljica, nastavnika, te drugih zaposlenih u školama. 

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Dio ih se organizira po grupama na društvenim mrežama, koriste taksije, Bajs. Zlatko Stić, ravnatelj Prirodoslovne škole Vladimira Preloga i član Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja za Grad Zagreb, ističe kako je on zasad zadovoljan dolaskom učenika i nastavnika.

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- Od oko 1050 učenika, nije ih došlo oko 300. Nastavnici su uspjeli doći svi. To je iznad mojih očekivanja. Najveći problem imaju učenici putnici iz okolnih gradova povezanih ZET-om, Velika Gorica, Zaprešić. Njih najviše fali - kazao nam je ujutro.

Službenih preporuka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, niti gradske uprave zasad nema. Školski prijevoz za učenike osnovnih škola radi redovito, no kako je rekao gradonačelnik Tomašević, njih je manji broj. Ipak, većina osnovaca u školu ide pješice, ili ih voze roditelji. 

Većina ravnatelja ipak je poručila kako će izostanci biti opravdani.

Sve o štrajku čitajte ovdje

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