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NITKO NIJE OČEKIVAO

NENADANA DRAMA U tramvaj jedine vozačice upala kontrola! Putnica u šoku: Zašto to radite?

Piše 24sata,
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NENADANA DRAMA U tramvaj jedine vozačice upala kontrola! Putnica u šoku: Zašto to radite?
Foto: Tomislav Miletić/Patrik Maček/PIXSELL
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Kod Cibone na Savskoj cesti u tramvaj su ušli ZET-ovi kontrolori i počeli pregledavati karte putnika...

Kako smo ranije pisali, dok traje štrajk, Zagrebom voze samo dva tramvaja - jedanaestica i sedamnaestica. U sedamnaestici je vozačica, koju su putnici nahvalili jutros jer je odlučila raditi. Dobila je i buket cvijeća. Međutim, došlo je do novog zapleta u jutarnjoj zagrebačkoj drami. Kako piše Tportal, u navedeni je tramvaj upala i kontrola. 

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Kod Cibone na Savskoj cesti u tramvaj su ušli ZET-ovi kontrolori i počeli pregledavati karte putnika. Kako pišu, jedna od putnica ušla je u raspravu s kontrolorima te im prigovorila zbog toga što upravo u danu u kojem je javni prijevoz gotovo potpuno zaustavljen kontroliraju karte i naplaćuju kazne.

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Poručila im je da smatra 'stvarno bezobraznim' to da na današnji dan putnicima naplaćuju kazne.

Na pitanje Tportala zašto danas rade, samo su kratko odgovorili: 'Mi ne štrajkamo.'

"Štrajk radnika ZET-a započeo je u 3.30 sati te ljubazno molimo da pratite službene informacije o svim promjenama, kao i o eventualnom djelomičnom uspostavljanju tramvajskih ili autobusnih linija. od 10 sati žičara Sljeme će prometovati prema redovnom voznom redu. Od 6 sati uspinjača vozi prema redovnom rasporedu. Hvala na strpljenju i razumijevanju", napisali su na službenim stranicama ZET-a. 
 

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