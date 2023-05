Ravnatelji: 'To ne znači da će djeca biti cijeli dan u školi'; Preporod: 'Neće im proći'

Najvažnije je što je to u konačnici dobro za djecu, ona će iz ključnih predmeta - hrvatskog jezika i matematike - imati taj dodatan sat tjedno, što će im dati prostora za dodatno vježbanje ili 'brušenje' vještina. Cjelodnevna nastava ne znači da će djeca cijeli dan biti u školi. Slaganje rasporeda je stvar od škole do škole. On se može stisnuti ili rastegnuti, ovisno o potrebama škole. Djeci u našoj školi ništa se značajno neće promijeniti, priča nam Boris Počuča, ravnatelj OŠ Ivan Cankar, jedine zagrebačke škole u kojoj će se od jeseni provodi eksperimentalan program cjelodnevne nastave. Ta se škola prijavila na program zajedno s još 68 škola diljem zemlje, od kojih je odabrano njih 64.