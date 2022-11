Aktivisti i zastupnica pozdravili odluku: Bravo za uloške u školama, sad smanjite porez

Milijun eura koji će se u proračunu u idućoj godini osigurati za besplatne uloške i tampone u osnovnim i srednjim školama te skloništima za žene je nešto fantastično. Dogodilo se da tema koja je bila ne marginalizirana, nego nepostojeća u javnosti, dođe do razine da se o njoj raspravlja u Saboru, komentirala je Marinela Matejčić, članica udruge PaRiter i jedna od autorica istraživanja o menstrualnom siromaštvu.

Upravo je to istraživanje, objavljeno lani u veljači, napokon otvorilo tabu temu u Hrvatskoj, pitanje oporezivanja higijenskih potrepština, te problema i srama koje djevojke i žene doživljavaju zbog toga što imaju menstruaciju. Pokazalo se, primjerice, kako više od 10 posto građanki Hrvatske nema novca za redovitu kupnju uloške. U Saboru je temu prva potaknula zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš, koja je više puta tražila i smanjenje poreza te besplatne uloške u školama. Njezine prijedloge Vlada nije uvažila, no sad je prošao amandman Sabine Glasovac (SDP), što svi pozdravljaju.

- Trud saborskih zastupnica po tom pitanju je doista sjajan i dobro je da neke teme koje se percipiraju isključivo kao ženske iako to nisu, dobiju neki prostor i da Hrvatska sada pokazuje da ima koliko-toliko sluha - istaknula je Marinela Matejčić.

I ona i Anka Mrak-Taritaš napominju kako je sljedeći korak smanjenje poreza na higijenske potrepštine s 13 na 5 posto. Vlada je u travnju taj porez smanjila s 22 na 13 posto, no aktivisti i dalje smatraju kako je to previše. To se vidi i s novim porastom cijena.

- Kad sam prvi put izgovorila riječi tampon, menstruacija s govornice, bilo je kolega koji su spustili pogled i kojima je bilo neugodno da se to spominje. Tako da smo napravili veliki korak. No sad treba vidjeti što će se dogoditi sljedeće, hoće li Vlada otići u neku od škola i slikati se pored aparata za uloške. To bi bila prava poruka - ističe Anka Mrak-Taritaš.

Podsjetimo kako su u prvim raspravama u Saboru iz HDZ-ovih redova dolazile otvorene kritike te ideje, pa je njihova zastupnica pitala hoće li se i muškarcima davati besplatne britvice. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je, pak, nakon prijedloga Anke Mrak-Taritaš dao Vladi šest mjeseci da ustanovi koliki je to zapravo problem. Vlada je zaključila kako to jest problem i da mu treba pristupiti sveobuhvatno. Stoga u Udruzi PaRiter pitaju kako će se distribuirati novac i hoće li biti prostora za dodatnu edukaciju, kako se o menstruaciji ne bi govorilo samo kao o biološkoj funkciji, nego o društvenom problemu.

A u školama koje su uz potporu županija i gradova već uvele besplatne uloške jako su zadovoljni.

- Kod nas se s besplatnim ulošcima krenulo krajem rujna, pozdravljam takvu odluku koja bi se trebala proširiti na sve škole u državi. Jako smo zadovoljni. Aparati se nalaze u toaletima za djevojčice, one sve kulturno obave i nemamo problema s higijenom. Uzimaju koliko im je potrebno, uložaka ne nestaje. Imamo poseban držač koji otključavamo kako bismo ga nadopunili i djevojčice su naučile uzeti koliko im treba kroz otvor. Nažalost, ulošci postaju luksuz, a to ne bi trebali - zaključuje Branka Sironić Buić, ravnateljica pulske Osnovne škole Monte Zaro.

Najčitaniji članci