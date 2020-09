'Ravnateljica će dozvoliti da se ukrca na bus, ali će zbog toga malo morati pomaknuti satnicu'

Roditelji Nikolu nisu željeli upisati u Područnu školu u Bitelićima, iako tamo pripadaju, upravo zato što bi dječak bio jedini drugaš. Nastavu pohađaju još jedan trećaš i jedan četvrtaš

<p>Nastavu u Područnoj školi u Bitelićima trenutačno pohađaju dva učenika, ali ta škola ima perspektivu. Iduće školske godine tamo imamo devet potencijalnih učenika i zato postoji interes i županije kao osnivača, ali i lokalne zajednice da se ta škola održi, kazao nam je <strong>Tomislav Đonlić</strong>, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport Splitsko-dalmatinske županije.</p><p>Naime, zanimalo nas je zašto ta škola uopće radi s obzirom na tako mali broj učenika, i s obzirom da je matična škola, Osnovna škola Dinka Šimunovića u obližnjim Hrvacama, mjestu u Cetinskoj krajini.</p><p>Priča se zakotrljala nakon što je u javnost izašla priča o obitelji <strong>Jukić</strong>, čiji drugaš nije smio ući u školski autobus za Hrvace, iako mu prolazi 300 metara od kuće. Roditelji ga nisu željeli upisati u Područnu školu u Bitelićima, iako tamo pripadaju, upravo zato što bi dječak bio jedini drugaš. Nastavu pohađaju još jedan trećaš i jedan četvrtaš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dječaka ne žele voziti u školskim autobusom u školu </strong></p><p>Stipe i Marija Jukić, željeli su da njihov sin ima školske kolege, da ima tjelesni u normalnoj dvorani, da ide u glazbenu školu... Željeli su da se normalno socijalizira, bude sa svojim prijateljima. U prvom razredu dozvolili su mu da se vozi tim autobusom, no ove godine su mu to zabranili. Ipak, stvari će se ipak promijeniti.</p><p>- Ravnateljica škole ipak će dječaku dozvoliti da se ukrca u autobus, a zbog toga će morati malo pomaknuti satnicu, odnosno početak nastave - kaže nam Đonlić.</p><p>Pitamo ga o stanju škole. Naime, osim što su željeli prijatelje za svoje dijete, roditelji mu nisu željeli priuštiti boravak u školi koja nema ni dvoranu, već se tjelesni igra na betonskom igralištu na kojem je koš bez koša, nogometne branke bez mrežice, a trava izbija iz pukotina.</p><p>Prozori na školi su nedavno promijenjeni, ali cjelokupni dojam sablasno prazne zgrade na ledini, ne popravlja stvar. Griju se na drva, i to samo prostorije koje se koriste, ali zahodi primjerice nisu grijani i nema tople vode.</p><p>- Ulaganje u školu nije na Županiji već na matičnoj školi – objašnjava nam Đonlić koji na pitanje jesu li sve skupa preveliki troškovi i za održavanje i za plaće učitelja, zbog samo dva učenika, a posebno zato što matična škola i nije tako daleko, svega devet kilometara.</p><p>- Ne budu tu veliki troškovi, a interes županije i drugih roditelja je da škola opstane. Djeca će nakon četvrtog razreda ionako ići u Hrvace na predmetnu nastavu od 5. do 8. razreda i tada će se integrirati. Škole nisu samo mjesto za školarce, tamo se održavaju razna događanja, a ako ugasite školu, ugasili ste mjesto – kaže Đonlić dodajući kako na području Splitsko-dalmatinske županije ima oko 100 područnih škola.</p><p>No, iako županije navodi kako brine za dobrobit djece, školaraca, kao i njihovih roditelja, u Bitelićima primjerice, ne postoji dječji vrtić pa se roditelji do škole moraju snalaziti.</p><p>- Ne brinu oni za dobrobit djece već samo za radna mjesta učitelja, odnosno neke svoje interese. Da ovdje govorimo o dobrobiti djece, organizirao bi se prijevoz da svi idu u Hrvace i to bi bilo značajno jeftinije, a djeca bi imala prijatelje i normalne uvjete školovanja. Znači, govorimo o neki drugim interesima – kazao nam je Stipe, otac malenog Nikole.</p><p>Njegova obitelj uživa živjeti na selu i ogorčeni su na izjave lokalnih čelnika koji pozivaju mlade obitelji da se vrate na sela, a djeca na istim tim selima nemaju uvjete.</p>