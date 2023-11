Ravnateljica od roditelja tražila pet eura za papir i krede, Grad Zagreb poručio neka vrati novac

Ravnateljica jedne zagrebačke škole (podaci poznati redakciji) mora roditeljima svojih učenika vratiti po pet eura, koliko je od njih tražila da uplate za papire za fotokopiranje, krede i slično. Tako joj je naložio Gradski ured za obrazovanje, a roditelji koji su nam se obratili, proslijedili su nam i dopis Ureda koji je u ponedjeljak poslan u školu.

- Djeca su nam donijela uplatnice na iznos od pet eura, uz naziv za uplatu "donacija". Većina nas je uplatila, no smatram da to nije način. Dosad to nismo uplaćivali, a tko nam garantira da će se novac i potrošiti na ono što su rekli. Znamo da u školama stalno nečeg nedostaje, ali to neka rješavaju s Gradom ili ministarstvom - kaže nam otac jednog od učenika škole.

Žalili se Gradskom uredu

Dio roditelja zbog svega je uputio pritužbu Gradskom uredu za obrazovanje, koji je brzo reagirao. Ravnateljica je u obrazloženju Uredu istaknula da je slanje uplatnica odobrio Školski odbor, te da škola godinama od roditelja traži da sudjeluju u troškovima potrošnog materijala (papir, krede, škare, ljepilo za papir). Ipak, novac moraju vratiti. Grad svaki mjesec daje sredstva školama, objasnio je u dopisu školi pročelnik za obrazovanje Luka Juroš. Ti iznosi su uvećani zbog krize i inflacije, a u rujnu su i jednokratno uplatili 5.43,73 eura po školi zbog povećanih troškova.

- Željeli bismo Vas podsjetiti da se sukladno Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. i Zaključku o kriterijima i i mjerilima za financiranje javnih potreba - decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Zagreba za 2023. godinu, osnovnim školama Grada Zagreba osiguravaju sredstva za podmirenje materijalnih rashoda. Jednako tako, dopisom Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade od 11. rujna 2023., osnovne škole kojima je Grad Zagreb osnivač obaviještene su o povećanim sredstvima iz izvornih sredstava Grada Zagreba namijenjenih isplati mjesečnih akontacija za redovno održavanje škole, te su na račune osnovnih škola doznačena sredstva u jednokratnom iznosu od 5.43,73 eura po školi. Doznačena sredstva mogu se upotrijebiti za podmirenje materijalnih rashoda - navodi se u dopisu Ureda.

U dogovoru s roditeljima

Kontaktirali smo ravnateljicu, no nije htjela komentirati slučaj. Prema službenim podacima škole u aplikaciji Školski e-Rudnik, radi se o jednoj od većih škola u Zagrebu, s više od 1000 učenika. Također, poznato je da se u većini škola već godinama apelira na roditelje da povremeno pošalju u školu papir za testove, ubruse i slično. Znalo se događati i da gradski novac u škole dolazi s mesecima zakašnjenja, te da mjesečne uplate nisu dovoljne za potrebe škola.

Stoga smo se kod drugih ravnateljica i ravnatelja raspitali kakva je situacija i stoji li tvrdnja Grada da je navedenih 5.43,73 eura dovoljno za potrošni materijal za tako veliku školu. Kako su nam kazali, slanje uplatnica nije primjereno ni po pravilima, a novac koji Grad uplaćuje u većini slučajeva je dovoljan za tekuće troškove koji uključuju i potrošni materijal. Jednokratni iznos uplaćen ove jeseni, kažu nam, svakako je pomogao da se ne trebaju obraćati roditeljima za pomoć. No, ističu, to ovisi o situaciji u samoj školi, od broja učenika do stanja same škole, potreba u školskoj kuhinji i slično.

Prema Programu javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2023. za troškove u obrazovanju u ovoj godini Grad osigurava nešto manje od 57 milijuna eura. Taj iznos uključuje razne troškove, od plaća zaposlenima do obnove objekata, sufinanciranja školskih obroka, olakšica, izvannastavnih aktivnosti, školskog prijevoza, naknada za školske odbore itd. Osnovne škole u Zagrebu pohađa 65.638 učenika.