- Jedno dijete je imalo kontakt s oboljelim. U samoizolaciji je. Dalje \u0107emo pratiti situaciju - rekla je\u00a0ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske \u017eupanije \u017deljka Karin.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je u proteklih 24 sata zabilje\u017eeno 11 novooboljelih od korona virusa.

- Nije nas iznenadilo, o\u010dekivali smo da bi moglo do\u0107i do ovakve situacije i da \u0107e ih biti jo\u0161 u budu\u0107nosti. Zbog toga moramo pratiti mjere i maksimalno se za\u0161titi - dodaje.\u00a0

Slu\u010dajevi korona virusa su preneseni od ljudi koji su do\u0161li iz drugih zemalja, komentirala je Karin.\u00a0\u00a0

- Testiranja su u tijeku, vi\u0161e od 30 ljudi bit \u0107e testirano tijekom dana\u0161njeg dana. Svi su dobili upute, svi su ve\u0107 u samoizolaciji - rekla je epidemiologinja Nonkovi\u0107.\u00a0

- Ne mogu vam to\u010dno re\u0107i odakle dolaze oboljeli. Mogu re\u0107i samo to da dolaze iz susjednih zemalja koje imaju lo\u0161iju epidemiolo\u0161ku situaciju od nas. Nitko ne treba biti zabrinut, mi epidemiolozi radimo svoj posao u kontinuitetu i ukoliko bude potrebe za bilo kakvim mjerama svi \u0107e biti obavije\u0161teni na vrijeme - dodaje.\u00a0

- Svi smo se pomalo umorili od situacije koju smo imali ovog prolje\u0107a. Opustili smo se, mo\u017eda malo i previ\u0161e. Mi smo sve ovo vrijeme o\u010dekivali da \u0107e biti slu\u010dajeva unosa virusa u Hrvatsku. Morat \u0107emo jo\u0161 jedno vrijeme biti odgovorni, ne prema sebi nego prema svima ostalima s kojima dolazimo u kontakt. Ljudi su po\u017eurili, imaju imanja, nekretnine koje \u017eele obi\u0107i no, ne smijemo zaboraviti da je epidemiolo\u0161ka situacija puno lo\u0161ija kod na\u0161ih susjeda i da je prisutna mogu\u0107nost dolaska virusa -\u00a0 zaklju\u010duje Nonkovi\u0107.\u00a0

