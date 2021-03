Ministar obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se nakon sjednice Vlade na zahtjev Sindikata učitelja da se što žurnije cijepi odgojno-obrazovne djelatnike.

- Plan i dinamiku cijepljenja provodi HZJZ. Mi smo intervenirali i zamolili, ako je to ikako moguće, da se ispravi aplikacija, koja je sada dostupna i da se kategorija nastavnika i djelatnika u obrazovanju pojavi kao jedan od elemenata, iako se oni svi mogu cijepiti u ambulantama obiteljske medicine i reći da su prosvjetni radnici pri čemu su potencijalno više izloženi zarazi - rekao je Fuchs i dodao kako su razgovarali s HZJZ-om da se obrazovne djelatnike, kad budu dostupne veće količine cjepiva, cijepi u obrazovnim institucijama.

- Obrazovni djelatnici definitivno jesu prioritetna skupina, ali jednako tako postoje i druge prioritetne skupine pa su tako to i djelatnici MUP-a i čitav niz drugih. Moguće je napraviti slično kao u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali to je izravno pitanje za one koji provode cijepljenje. Mi smo od početka naglašavali da su prosvjetni radnici sigurno jako, jako bitni pogotovo ako imam na umu i potencijalne ugroze i pojave novih sojeva - istaknuo je i dodao u tom kontekstu kako je upravo preventivno zatvorena škola u Zaprešiću.

- Tamo se u jednom razredu pojavio veći broj pozitivne djece i učiteljica, što do sada u principu nismo imali. Doduše, imali smo sličnu pojavu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i odmah smo intervenirali, zatražili sekvencioniranje, pokazalo se da nije nekakav poseban soj, ali u ovom trenutku imamo koncentraciju u jednom razredu, napravit će se također sekvencioniranje pa smo preventivno zatvorili školu - rekao je ministar obrazovanja dodavši kako će učenici te škole ostati na C modelu, odnosno online nastavi do ponedjeljka.

- Ako ne bude novih slučajeva među djecom, ona će se, osim razreda u kojem se to pojavilo, vratiti u ponedjeljak u školu. Krajem tjedna se mogu očekivati rezultati potvrde tipa virusa - rekao je.

Kršenje mjera na sprovodima i drugim događajima, a u školi rigorozne mjere zaštite

Na pitanje jesu li njemu primjerene izjave ministra zdravstva, Vilija Beroša, da virus nije šampion u skoku u dalj kad se pravda kršenje mjera, kao u slučaju raznih sprovoda političara, posljednjeg Milana Bandića, dok se u školama istovremeno provode rigorozne mjere zaštite i djeca ne mogu normalno pohađati nastavu, Fuchs odgovora da je na njemu, kao ministru, u prvom redu štititi djecu i one koji rade s njima.

- I mislim da smo do sada uveli one mjere koje su se pokazale efikasnima. Upravo danas smo razgovarali o tome da ćemo provesti analizu koliko su djeca za cijelo ovo vrijeme trajanja pandemije, odnosno od početka ove školske godine, provela aktivnih sati u samim razredima. Neću prejudicirati, ali sam poprilično uvjeren da smo s ovakvim pristupom jedni od, ako ne prvih, ali najviših što se tiče zemalja EU - rekao je.

Gradnja škola

Govoreći o inicijativi Ministarstva turizma i sporta da se poveća satnica tjelesnog u školama, Fuchs je istaknuo kako se svi slažu da djeci treba više fizičke aktivnosti, pogotovo nakon ovog vremena pandemije.

- Sigurno da treba puno više, međutim u postojećoj shemi organiziranja nastave u Hrvatskoj ne postoji jednostavno veći prostor da se u redovitoj satnici dodaje više sati fizičke aktivnosti jer bi to onda išlo nauštrb ostalih predmeta. No, složili smo shemu, a to je jedan i od prijedloga Ministarstva u kontekstu plana obnove, prelaska na cjelodnevnu nastavu, koja će biti moguća kada budemo imali dovoljno prostornih kapaciteta, a to znači škologradnja i za to smo rezervirali vrlo velika sredstva - naglasio je dodavši kako će u tom trenutku, kada nastava bude bila samo ujutro, i tjelesna aktivnost moći organizirati na dnevnoj bazi više.

- To je čitav pristup reformskom procesu, pri čemu će se i aktivno boravljenje djece u školi dignuti na značajno višu razinu jer u ovom trenutku spadamo u zemlje kod kojih djeca provode najviše vremena u samoj školi na nastavi - rekao je dodavši kako je plan to realizirati kroz idućih 10-ak godina.

- U Hrvatskoj oko 65 posto ili možda čak i više škola funkcionira u jednoj smjeni. Treba dograditi, odnosno povećati kapacitete ostalih škola kako bi i one funkcionirale u jednoj smjeni i kako bi djeca mogla boraviti u školi cijeli dan do, recimo, 15, 16 sati i odraditi sve ono što bi trebala odraditi te kasnije kvalitetno s roditeljima, bez domaće zadaće, provoditi vrijeme - rekao je izrazivši očekivanje da izgradnja škola počne već ove godine.

- I onda ćemo dinamikom, koja je moguća u smislu građevinskih kapaciteta, graditi sve ostale škole. Ne očekujem da će novac biti problem - dodao je.