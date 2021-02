Milijarder I filantrop Bill Gates (65) primio je drugu dozu cjepiva protiv Covida 19 prije tjedan dana, rekao je tijekom intervjua u aplikaciji mreže Clubhouse u srijedu.

No, iako je suosnivač Microsofta sada potpuno procijepljen, kaže da još uvijek slijedi mjere zaštite protiv korona virusa, poput nođenja maske.

- Želim dati dobar primjer - rekao je Gates Andrewu Rossu Sorkinu u Clubhouseu.

- I ako ste cijepljeni, još uvijek možete biti prenositelj virusa - dodao je.

Dodao je kako stručnjaci koji se bave prevencijom bolesti kažu da čak i ljudi koji su u potpunosti cijepljeni protiv Covida i dalje trebaju slijediti upute službi za javno zdravstvo.

Iako se pokazalo da su cjepiva koja se koriste od Moderne i Pfizer-BioNTech vrlo učinkovita u prevenciji teških komplikacija i smrti od Covida, u ovoj fazi nije jasno sprječavaju li prijenos virusa, pojašnjava Gates.

- Neću prestati nositi maske niti biti oprezan, posebno oko starijih ljudi koji nisu cijepljeni - rekao je Gates u razgovoru sa Sorkinom.

Mnogi ljudi pitaju se u kom trenutku ćemo se moći vratiti u 'normalu', ili barem ublažiti mjere prevencije, poput socijalnog distanciranja i nošenja maski, pa je zanimljivo čuti što kaže Gates:

- Tek kasno u proljeće ili ljeto doći ćemo do broja slučajeva zaraze kod kojega možete značajno promijeniti model svog ponašanja - rekao je. Dodao je da planira nositi masku i tijekom jeseni, dok stopa infekcije ne padne znatno, dodajući da to i nije tako veliki problem, prenosi portal Make it.

POGLEDAJTE VIDEO: Bill Gates o cijepljenju i maskama

Dr. Anthony Fauci, glavni medicinski savjetnik Bijele kuće, u intervjuu za CNN--ovu emisiju 'State of the Union', rekao je da je moguće da će Amerikanci morati nastaviti nositi maske do 2022. godine,

- To će ovisiti o razini virusa koji cirkulira u zajednici. Ako vidite da se razina broj oboljelih, jako jako spušta, želimo da se i dalje spušta na razinu koja je toliko niska da je rizik da ćete biti izloženi nekome tko je zaražen zaista minimalna - rekao je Fauci.

Iako bi ljudi koji su cijepljeni trebali nositi maske u javnosti, u blizini ljudi izvan svog domaćinstva koji još nisu primili cjepivo, potpuno cjepljene osobe mogu se sigurno družiti bez maski. Procjena je da će se do svibnja ili lipnja sve se prioritetne skupine u SAD-u cijepiti, tako da će mladi ljudi bez kroničnih bolesti doći na red i imati pravo na cijepljenje, rekao je Fauci u intervjuu 'Pod Save America' još 18. veljače.

Dodao je da bi trebalo biti dovoljno doza cjepiva za cijepljenje 300 milijuna ljudi do srpnja.