'Razmislit ću da svjedočim i ja, iako nisam učinio ništa loše'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi možda mogao svjedočiti u istrazi o opozivu "iako nije učinio ništa loše", unatoč tome što ga demokrati koji vode istragu nisu javno pozvali kao svjedoka.

- Iako nisam učinio ništa loše i ne želim davati kredibilitet toj obmani, sviđa mi se ideja i ja ću, kako bi se Kongres ponovo fokusirao, to ozbiljno razmotriti - napisao je Trump na Twitteru.

....that I testify about the phony Impeachment Witch Hunt. She also said I could do it in writing. Even though I did nothing wrong, and don’t like giving credibility to this No Due Process Hoax, I like the idea & will, in order to get Congress focused again, strongly consider it!