Capak o mjerama: I zatvaranje šoping centara je moguće, ali o tome nismo još donijeli odluku

Trebali smo napraviti ove mjere, balans, u uvjetima u kojima smo sad. U Europi su mjere puno strože. Slovenci još uvijek imaju rast, a 25. 10. su uveli strože mjere, rekao je za N1 šef HZJZ-a

<p>Kafići nisu širitelji, ali se njihovim zatvaranjem smanjuju kontakti. I za trgovačke centre smo donijeli mjere, i oni moraju odrediti točan broj ljudi koji smije ući. Treba li ih zatvoriti ili ne, u ovom trenutku nismo donijeli odluku, u mnogim zemljama se i to razmatra, rekao je Krunoslav Capak za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a582633/UZIVO-Krunoslav-Capak-za-N1-o-situaciji-s-epidemijom-u-Hrvatskoj.html"><strong>N1 </strong></a>na pitanje oko toga kako to da su kafići zatvorenim mjerama, dok u isto vrijeme velik broj ljudi imamo i po trgovačkim centrima. Kaže da je cilj bio smanjiti broj kontakata te da moraju smanjiti mogućnost kontakata jer se tako bolest širi i da su zato donijeli mjere.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>- Trebali smo napraviti ove mjere, balans, u uvjetima u kojima smo sad. U Europi su mjere puno strože. Slovenci još uvijek imaju rast, a 25. 10. su uveli strože mjere. Što se tiče pridržavanja mjera, Stožer stalno apelira na svijest građana. Pridržavanjem mjera ne štitimo samo sebe nego i druge. Dosad nismo imali mogućnost kazni, ali u proceduri je zakon koji bi to trebao omogućiti, u Saboru je na raspravi - rekao je Capak. </p><p>Kaže da se krajem listopada, kad su uveli veći razmak među stolovima, govorilo da razaraju obitelji, a sad svi kažu da su ove mjere nedovoljne.</p><p>- Osobno me prozvao jedan vlasnik restorana i rečeno je da se moja djeca moraju sramiti jer primam plaću iz državnog proračuna, a oni je moraju zaraditi. Uvijek moramo voditi računa o balansu - rekao je.</p><p>Kaže da će dodatne mjere predlagati ako se situacija pogorša, a to može biti dodatno smanjenje kontakata u javnom prijevozu, trgovačkim centrima, dućanima. </p><p>- Potiče se da što više vjerskih događaja bude online, a broj okupljanja je smanjen na 25 pa se to primjenjuje i na crkve. Znali smo da nije isto 25 ljudi u kapelici ili katedrali, ali tako je donijeta horizontalna mjera, postoji mogućnost da se korigira. Vodilo se računa o balansu i ostavljena je mogućnost okupljanja do 25, a to je odluka Nacionalnog stožera i Vlade - rekao je.</p><h2>"Svi bi trebali biti cijepljeni do kraja proljeća"</h2><p>Govoreći o cjepivu, Capak je rekao da smo od Pfizera naručili milijun doza, ali da su im rekli kako će stizati u tranšama od 125.000 doza. Kaže kako ne znaju kad će stići druga doza, pa da je bolje da cijepe prvo 62.500 ljudi pa iste drugom dozom nakon tri tjedna. No čeka se da Europska agencija objavi svoju procjenu, najkasnije do 29. prosinca.</p><p>- Prioritetni su zdravstveni djelatnici koji dolaze u kontakt s covid bolesnicima, korisnici domova za starije i kronični bolesnici - rekao je.</p><p>- Paralelno ćemo dobiti AstraZeneca i Moderna cjepivo koji se očekuju u prvom tromjesečju iduće godine. Još nismo sigurni, ali do 5. ili 6. mjeseca bismo trebali imati kompletne tranše cjepiva i do kraja proljeća bismo mogli cijepiti čitavo stanovništvo RH- rekao je.</p><p>Kaže da se gripa procijepi kroz tjedan ili dva, a da računaju da će i ovo uspjeti tako riješiti. Ističe da cijepiti mogu ljudi sa zdravstvenim obrazovanjem, ali pod nadzorom liječnika.</p><p>- Od županijskih smo zavoda zatražili da provedu anketu u ustanovama socijalne skrbi tko se želi cijepiti. Prema tome ćemo organizirati ljude da ih cijepe, a jučer je pokrenuta anketa za zdravstvene ustanove. Liječnici obiteljske medicine će cijepiti u ordinacijama kao protiv gripe - rekao je Capak i dodao da će u petak objaviti priopćenje o cijepljenju kojim će svima biti jasno sve oko toga i da se precizno informiraju građani.</p><p>Na pitanje koliko je ljudi preminulo u covida-19 u Hrvatskoj, rekao je da postoje pravila kako se bilježi mortalitet i da je smrt od Covida svaka smrt s potvrđenim Covid testom, ali da ne postoji drugi vidljivi uzrok smrti. </p><p>- Tako i mi radimo. Nekoliko obdukcija je napravljeno na covid bolesnicima, ali zbog preporuka to se radi samo zbog nužnosti. Dnevno objavljujemo broj umrlih iako su neki od njih možda umrli jučer. Mortalitetna statistika malo kasni. Konačni broj umrlih od covida imat ćemo nakon što se sve raščisti u šiframa epidemiologa i onda u DZS-u. I osoba koja premine u Domu za starije ulazi u nacionalnu statistiku - kaže Capak. </p><p>- Dnevno sad imamo i po 11.000, kapaciteti su sve veći. Još jedan laboratorij je otvoren ovaj tjedan. Uveli smo i mogućnost brzih testova, koriste se na mnogim mjestima. Postoje točno propisani uvjeti kako se koriste brzi antigenski testovi, u školama se provodi screening, to nije dijagnostika nego drugi tip ispitivanja. Dnevno možemo i 15.000 PCR testova napraviti, siguran sam - rekao je.</p><p> </p>