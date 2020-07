'Možda ćemo ipak biti prisiljeni smanjiti broj ljudi na svadbama'

U razgovoru za RTL, Davor Božinović se osvrnuo na, kako je rekao, povijesnu pobjedu HDZ-a, ali i na moguće uvođenje novih mjera povodom širenja zaraze korona virusom...

<p>- Svi zastupnici manjina rekli su da će podržati Andreja Plenkovića kao mandatara nove Vlade, tu su naravno naši partneri iz ranije Vlade, HNS i gospodin Čačić, imamo 76 'ruku', a potpisi se skupljaju, mislim da je to tehnička stvar, <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3847052/davor-bozinovic-gostuje-u-rtl-u-danas/" target="_blank">rekao je na početku razgovora za RTL</a> Davor Božinović, dodavši da će k predsjedniku Republike čim se za to stvore uvjeti: "Vrlo brzo, mislim da je realno da to bude idući tjedan. Možda i ovaj".</p><p>Kazao je da im nitko dodatan nije "pokucao na vrata": "Mi imamo potrebnu većinu za sastavljanje Vlade tako da ne ovisimo ni o kome".</p><p>U HDZ-ovom programu je i smanjenje broja ministarstava.</p><p>- O tome se razgovara, razgovarat će se i s partnerima, kad budu razgovori pri kraju, obavijestit ćemo javnost. U normalnim uvjetima se drugi dan još slavilo, a mi smo već na kraju da dovršimo ovaj proces vrlo brzo, što mislim da je važno, rekao je Božinović.</p><p>Mnogi se ipak pitaju hoće li manji broj ministarstava biti samo "kozmetička" promjena.</p><p>- Postoji nešto što su državni poslovi, ti poslovi se obavljaju, a ukoliko dođe do smanjenja ministarstava, to bi značilo i efikasnost, manje dužnosnika u tom izvršnom dijelu i mislim da je to dobra poruka, odgovorio je Božinović.</p><p>U medijima su se pojavile spekulacije kako bi nacionalnim manjinama moglo pripasti ministarstvo bez portfelja, no Božinović kaže da s manjinama još nisu sjeli i razgovarali.</p><p>Je li moguće da takvo ministarstvo dobije Milorad Pupovac?</p><p>- Mislim da je sam on otklonio tu mogućnost. Vidjet ćemo kad ćemo razgovarati hoće li uopće biti takav zahtjev, <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3847052/davor-bozinovic-gostuje-u-rtl-u-danas/" target="_blank">rekao je Božinović za RTL.</a> </p><p>Ostaje li Božinović u Vladi? On je, kaže, spreman: "O tome odlučuje predsjednik stranke i vodstvo stranke. Ja sam spreman na sve što stranka i premijer budu tražili od mene".</p><p>Marijana Petir spominje se kao moguća ministrica poljoprivrede. Hoće li u Vladu ili će ostati u Saboru?</p><p>- Nisam čuo za to. Ona je sigurno verzirana u pitanjima za poljoprivredu, tome se može pridonijeti na razne načine. Mislim da je Odbor za poljoprivredu također veoma važan i bit će veoma važan. Ona je izabrana u Sabor, odgovorio je Božinović.</p><p>Naglasio je da je stranka polučila veliki rezultat na izborima. </p><p>- Možda i povijesnu pobjedu, pogotovo u odnosu na glavnog oponenta. Prioritet je sastaviti većinu i Vladu i krenuti s poslom kojeg ima prilično, rekao je Božinović.</p><p>Posla ima s epidemijom koronavirusa, broj zaraženih raste, a i u izbornom stožeru HDZ-a su se malo opustili u noći slavlja. "Manje od 15 minuta. Međutim, bilo je jedno opuštanje u svim stožerima, nije za pohvalu, no ne bih kazao da je to trajalo predugo", rekao je Božinović.</p><p>Izbori su gotovi, hoće li biti strožih mjera?</p><p>- To nema veze s izborima, vidimo da postoje žarišta koja su lokalna i lokalno ih gasimo. Bitka s virusom se može s jedne strane dobiti jednostavno, ukoliko se pridržavamo mjera, pogtovo u ljetno doba, odgovorio je Božinović.</p><p>Ministar zdravstva Vili Beroš spomenuo je danas da je "na stolu" i mogućnost zabrane vjenčanja.</p><p>- Moguće je da se u nekim fazama smanji broj sudionika svadbenih svečanosti. Nije tu jednostavno postići balans veselja s jedne strane i sprečavanje širenja virusa s druge. </p><p>- Mi sve što sada radimo je pokušaj utjecaja na ljude da izbjegavaju situacije u kojima dolazi do širenja virusa. Preradikalno bi bilo domah ići s mjerama koje su bile u ožujku i travnju. Neke međumjere kao što smo napravili kod noćnih klubova. Idu stalno inspekcije i vidimo da nema nekih novih pojava iz noćnih klubova. Što se tiče vjenčanja, možda ćemo biti prisiljeni uvesti neki manji broj sudionika, komentirao je Božinović.</p>