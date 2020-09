'Razmišljao je o samoubojstvu. Gledao je snimku Slobodana Praljka koji je popio otrov...'

<p><strong>Julian Assange</strong>, osnivač WikiLeaksa, se od travnja 2019. godine nalazi u zatvoru nakon što je sedam godina proveo u ekvadorskoj ambasadi u Londonu. No njegovo stanje je sve gore i gore.</p><p>- U posljednje vrijeme je razmišljao o samoubojstvu i gledao snimku samoubojstva generala <strong>Slobodana Praljka </strong>koji je prije tri godine u haškoj sudnici popio otrov i preminuo.</p><p>To je na saslušanju na londonskom sudu otkrila Assangeova liječnica Sandra Crosby koja ga je često posjećivala dok je boravio u ekvadorskoj ambasadi u Londonu te primijetila pogoršanje njegovog mentalnog i fizičkog zdravlja.</p><p>Rekla je da joj je opisao svoje suicidalne misli te je spomenuo da je analizirao lice Slobodana Praljka u trenutku kada je sam sebi odlučio oduzeti život. To se dogodilo prije tri godine u haškoj sudnici kada je popio cijanid nakon što mu je sud potvrdio kaznu od 20 godina za zločine na području Bosne i Hercegovine.</p><p>Assangeove suicidalne misli je pred sudom potvrdio i psihijatar Michael Kopelman.</p><p>Kod Assangea (49) postoji "vrlo visoka opasnost od samoubojstva ako će biti izručen Sjedinjenim Državama" koje mu žele suditi zbog objave stotina tisuća tajnih dokumenata, izjavio je <strong>Michael Kopelman</strong> pred kaznenim sudom Old Bailey u Londonu. Taj je psihijatar dvadesetak puta razgovarao s Assangeom.</p><p>On je spomenuo "tešku depresiju" i "psihotične simptome" Juliana Assangea, među kojima glasovne halucinacije koje ima u svojoj ćeliji u strogo čuvanom zatvoru Belmarsh, blizu Londona. </p><p>Julian Assange je ispričao psihijatru da je čuo glasove koji mu govore "ti si prašina, mrtav si, doći ćemo po tebe".</p><h2>Brine se i njegova partnerica</h2><p>Psihijatar je rekao da će se Assangeovo stanje bitno pogoršati bude li izručen. Assangeova partnerica, <strong>Stella Moris</strong>, također je rekla da se boji da bi se mogao ubiti. Oni imaju dvije male kćeri.</p><p>James Lewis, predstavnik američke vlade, rekao je da je moguće da je Assange i izmislio da čuje glasove i glazbu.</p><p>Julian Assange je uhićen u travnju 2019. nakon što je sedam godina proveo u ekvatorskom diplomatskom predstavništvu kamo se sklonio nakon što je prekršio uvjete puštanja na slobodu uz jamčevinu, strahujući od izručenja u Sjedinjene Države koje mu na teret stavljaju ugrožavanje izvora američkih službi.</p><p>Britansko pravosuđe treba odrediti je li američki zahtjev za izručenjem u skladu s određenim brojem pravnih kriterija, posebice s poštivanjem ljudskih prava.</p><p>Julian Assange je optužen za špijunažu protiv Sjedinjenih Država gdje mu prijeti 175 godina zatvora jer je od 2010. objavio više od 700.000 povjerljivih dokumenata o američkim vojnim i diplomatskim aktivnostima, posebice u Iraku i Afganistanu.</p>