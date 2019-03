'Razočarala me Kolinda jer nije došla na naš prosvjed za žrtve'

U emisiji Točka na tjedan N1 televizije gostovala je Jelena Veljača, organizatorica prosvjeda #SPASIME protiv nasilja u obitelji. Veljača je rekla da je prezadovoljna subotnjim prosvjedom, kako je izgledao, atmosferom i brojem ljudi koji su se odazvali.

- Moj osobni doživljaj je da je prosvjed uspio, makar je zapravo važno što se događalo zadnjih 15 dana, od kad smo osnovali grupu do jučer jer se nekako stvorio dojam da se pravi posao događa tijekom tih 15 dana i da je prosvjed bio samo šlag na torti. Postalo je jasno da je ženama, koje su žrtve nasilja u obitelji i žrtve sustava koji ne funkcionira, naša inicijativa postala sigurno mjesto. No, ako Facebook grupa zatvorenog tipa u 15 dana dobije 44.000 poruka žrtava, da grupa postane sigurno mjesto, ispovjedaonica, nije li to sramota - istaknula je.

'Što građanin Plenković misli o svojoj ministrici?'

Jelena Veljača je kazala da se ovom i sličnim temama bavi već desetak godina, te da je to njezina velika tema o kojoj piše i istražuje.

- Nije posve ne pripremljeno, no moja objava na Facebooku jest bila strastvena i spontana reakcija. Uvijek je potreban taj netko, možda sam sada ja taj netko - kazala je Veljača u intervjuu za N1.

Komentirala je i dolazak premijera Andreja Plenkovića na prosvjed i kazala da bi na njegovoj poziciji učinila isto.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Lijepa je mentalna slika da dođe podržati svoje građane, to djeluje fantastično, urbano. Je li to doista tako, nisam sigurna. Moći ću konačno mišljenje dati kada sjednemo jedni prekoputa drugih. Osigurao nam je medijski prostor koji možda ne bismo dobili. S moje pozicije kao suorganizatorice, to je dobra stvar. Prosvjeduje li građanin Plenković protiv premijera Plenkovića, to zvuči zanimljivo. Što onda građanin Plenković misli o svojoj ministrici? Zašto se ona nije ispričala za izjavu 'tako je to u obitelji'? Ta izjava je suštinski problem našeg društva - ocijenila je.

Veljača je istaknula da je ministrica tom svojom izjavom dala legitimitet nasilju i dodala da nasilje nije obiteljska stvar.

'Ne može se dogoditi da se žrtve ispovijedaju u Facebook grupi koju vodi glumica'

- Ako ova država želi da obitelj bude sigurno mjesto, mora nešto učiniti po tom pitanju - kazala je.

- Jedno 50 posto nasilja u obitelji se ne prijavljuje jer se žrtve boje ili su već ranije prijavile ali nisu dobile zaštitu. Policija ima pravo kvalificirati zločin u trenutku kad ga prijavljuje. Zašto se taj zločin često prijavljuje kao prekršaj, ja još uvijek ne znam, odgovor na to nisam dobila. Zašto bilo koji policajac misli da su šamar i šaka u glavu prekršaj? - istaknula je Veljača i dodala da se nasilje u obitelji ne smije tretirati kao prekršaj.

U pogledu ministrice Nade Murganić, Veljača je ocijenila da je njezin ostanak na poziciji ministrice dokaz da ne postoji svijest o veličini problema.

- Ne samo zbog izjave tako je to u obitelji, ta izjava je nešto na što se simbolički svi možemo uloviti, što je genijalan medijski naslov za to koliko je ona indolentna. Veći problem je nefunkcionalan sustav. Ako se prihvatite toga posla kao ministrica, vi morate raditi na problemima sustava, ne može se 2019. dogoditi da se netko ispovijeda Facebook grupi koju vodi glumica. Ministrica bi se trebala osjećati užasno jer je to dokaz da ne poznaje sustav, ne poznaje i ne prepoznaje potrebe žrtava. Da sam ministrica, osjećala bih ogromnu osobnu odgovornost - kazala je.

'Razočarala me predsjednica'

Na pitanje je li očekivala da na prosvjed dođe i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, Veljača je odgovorila: 'Apsolutno.Ja sam nevjerojatno sretna što trend ženskih lidera u svjetskoj pa i u hrvatskoj politici ojačava. U tom smislu sam mislila da će se ona, koja je puno najavljivala u tom području, barem pojaviti. Čini mi se da bi njena, barem simbolička podrška bila potrebna. Nije se pojavila, apsolutno mi je žao. Pozvali smo sve političare i u tom smislu sam jako razočarana. Ja sam se nadala da će ona kao žena doći podržati inicijativu - kazala je.

Nastavak inicijative odvijat će se tako što će predstavnici u ponedjeljak uručiti Vladi svoje zahtjeve.

- Zahtjevi su napisani, objavljeni u medijima i moglo ih se analizirati. Očekujemo zdrav dijalog, izvještavat ćemo o koracima i odgovorima koje ćemo dobiti. Ja se nadam da ćemo u sljedećim tjednima sjesti i razgovarati - zaključila je.

Tema: Hrvatska