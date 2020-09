Razriješili Jelisavca, Uprava VG Vodoopskrbe ima novog šefa

<p>S današnjim danom dužnosti predsjednika Uprave VG Vodoopskrbe razriješen je <strong>Tomislav Jelisavac</strong>, a za novog predsjednika Uprave imenovan je ing. građ. <strong>Krunoslav Višić</strong>, zaposlenik tvrtke u sektoru razvoja i gradnje - stoji u kratkoj obavijesti na <a href="http://www.gorica.hr/2020/09/imenovan-novi-predsjednik-uprave-vg-vodoopskrbe/" target="_blank">stranicama Grada Velike Gorice</a>. </p><p>Time je velikogorička komunalna firma dobila čelnika nakon što je u sklopu afere Janaf uhićen Jelisavac koji je pušten iz Remetinca nakon što je dao novi iskaz. Njegova odvjetnica Višnja Drenški Lasan za Novu TV sinoć je rekla kako ga je sudac istrage pustio, no nije htjela govoriti što je ispričao Jelisavac te je li on priznao krivnju u novom iskazu.</p><p>Imam informaciju da je <strong>Tomislav Jelisavac</strong> dopunio svoju obranu, a nama to znači da je teretio neke suoptuženike i priznao cijelo djelo. Pretpostavka je da je on iskazao da je sve radio na prijedlog <strong>Dražena Barišića</strong>, jer inače USKOK ne bi ukinuo istražni zatvor. No još je puno pitanja na koja nemamo odgovore, rekao je Barišićev odvjetnik <strong>Ljubo Pavasović</strong> za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a559061/Ljubo-Pavasovic-Jelisavac-je-teretio-neke-suoptuzenike-i-priznao-cijelo-djelo.html" target="_blank">N1</a>. </p><p>- Mi smo kod prvog ispitivanja porekli iznesene optužbe i zadržali pravo da obranu dopunimo. Tada je bilo jasno da će uslijediti istražni zatvor, pa s opsežnom obranom ne bi ništa dobili. Vjerujem da ćemo do kraja negirati ono što nam se stavlja na teret i da ćemo objasniti kontekst svih događaja. Nije snimljen iznos novca, Barišića se tereti za trgovinu utjecajem i pogodovanje prilikom postupka javne nabave. Do sada bi USKOK da ima dokazne radnje o primanju mita to uvrstio u optužnicu, no za sada nema nikakvih naznaka o tome da bi Barišiću bio obećan bilo kakav novac - rekao je Pavasović.</p>