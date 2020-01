'Razumni će radije Divjak nego politikante Marasa ili Grmoju'

Žalosno je da ovih 30-ak koji su potpisali zahtjev za opoziv polovica uopće nije bila na raspravi, a u jednom trenutku nije bilo nikoga od njih, osvrnula se u četvrtak uoči sjednice Vlade ministrica obrazovanja Blaženka Divjak. Par sati prije, do tri sata ujutro, bila je u Saboru gdje se raspravljalo o njezinu opozivu, koji je pokrenuo 31 oporbeni zastupnik.

Njezini kolege ministri istaknuli kako raspravu, koja je počela tek oko 22 sata, nisu ni slušali.

- Pa teško je to slušati. Ne može to čovjek baš slušati. Nisam to shvatila kao da nemam podršku, to su stvari koje se na koncu svode na to da se ljudi ne čuju. Jučer, koliko god smo iznosili argumente, neki ljudi su imuni na njih. Argumenti se ne čuju, ta razina licemjerja je stvarno nevjerojatna. S jedne strane, ako imate izvješće Europske komisije, onda je to izvješće vjerodostojno ako služi da se nekoga napada, ali ako ta ista Komisija nekoga pohvaljuje, onda se veli da oni to nisu dobro shvatili - istaknula je.

Naime, tu točku tako kasno na dnevni red stavio je upravo HNS-ov koalicijski partner HDZ. Na pitanje da li bi za javnost bilo bolje da je rasprava bila ujutro, ministrica je poručila da "s obzirom na razinu rasprave, bolje da to djeca ne gledaju".

Novinari su je upitali i je li joj zasmetalo što ju premijer Andrej Plenković, koji je bio neko vrijeme u sabornici braneći je, nije spomenuo ni jednom imenom i prezimenom, nego je spominjao isključivo reformu.

- Mislim da je dobro da se baš na to i fokusiramo. Nije važno tko to vodi, nego kako se to provodi, zašto, dokle smo stigli. I kad bismo i inače uspjeli na neki način se odmaknuti od toga, ne napadati osobe, što se jučer vidjelo bez argumenata, bilo bi nam bolje. Hajdemo se fokusirati na stvari koje su bitne pa će i u državi biti bolje - zaključila je.

'Oni koji su pokrenuli raspravu - nisu došli'

Ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade, ujedno i njezin kolega iz HNS-a, Predrag Štromar, istaknuo je kako su svi noćas mogli čuti zašto je ministrica Divjak uspješna i zašto treba ostati u Vladi i dalje.

- Oni koji su pokrenuli raspravu, dobili su je i nisu bili na raspravi - poručio je dodavši kako je premijer Plenković branio ministricu i rekao da odlično radi.

Ne opterećuje se činjenicom da se dio HDZ-ovaca protivi koaliciji s HNS-om i ne boji da će dio njih glasati za smjenu ministrice.

- Mi smo u ovoj koalicijskoj vladi, radimo svoj posao i radit ćemo ga do kraja mandata. Idemo i dalje u reforme, imamo nove zakonske prijedloge, smanjujemo rasterećenje našim poduzetnicima, našim građanima, digitalizacija... Moramo iskoristiti ovo vrijeme kako bi omogućili našim ljudima da žive bolje - rekao je istaknuvši kako je siguran da će u petak na izglasavanju prevladati zdrav razum.

- Svatko razuman će imati radije ministricu Divjak, koja je sposobna, kvalitetna i znanstvenica, nego da to bude netko od ovih politikanata kao što su Maras, Grmoja, Pernar - rekao je Štromar.