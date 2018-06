Reaganovi je se odrekli: Patty se golišava snimala za Playboy

Djeca američkih prvih obitelji medijima su, naročito domaćima, gotovo jednako zanimljiva kao i njihovi roditelji. Gdje se odijevaju, čime se bave, jesu li 'crne ovce' u obitelji ili kreću stopama svojih roditelja, sve to pomno se prati.

Istražili smo gdje su danas i čime se bave djeca bivših američkih predsjednika.

Chelsea Clinton (38)

Chelsea Clinton, kći 42. američkog predsjednika Billa Clinton i bivše prve dame i državne tajnice SAD-a Hillary Clinton, od malena je bila okružena politikom jer je njezin otac postao 42. američkim predsjednikom kada je ona imala nepunih 13 godina.

Dok se njezina majka 2016. godine koncentrirala na predsjedničku kampanju, u kojoj je izgubila od Donalda Trumpa, Chelsea se posvetila radu u zakladi Clinton u kojoj je radila u pravnom timu zalažući se za globalno zdravlje i borbu protiv pretilosti u djece.

Foto: CHRIS KEANE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Diplomirala je na sveučilištu Stanford te je radila i kao specijalna izvjestiteljica za medijsku kuću NBC News. Udana je za Marca Mezvinskyja s kojim je u braku od 2010. godine. Roditelji su kći Charlotte (4) i sina Aidana (2).

Foto: REUTERS/PIXSELL

Steven Ford (62)

Steven Ford, sin 38. američkog predsjednika Geralda Forda i prve dame Betty Ford, od 1981. čak šest sezona glumio u televizijskoj seriji 'Mladi i nemirni'. Potom se pojavio u nekoliko filmova, među kojima je 'Armaggedon', 'Pad crnog jastreba', 'Kad je Harry upoznao Sally' i 'Transformers'.

Foto: screenshot/Youtube

Ipak, nije uspio 'pobjeći' od rukovodećih pozicija pa je tako bio na čelu očeve zaklade Gerald R. Ford, a nakon mandata ostao je član odbora povjerenika. Često nastupa u ime očeve administracije pa održava govore na predavanjima diljem SAD-a. Godinama se borio, kao i njegova majka krajem 1970-ih, s alkoholizmom o čemu je javno govorio.

Nikada se nije ženio iako je 1991. objavio zaruke s Laurom Carlos.

Caroline Kennedy (60)

Caroline Kennedy kći je 35. predsjednika SAD-a Johna F. Kennedyja i Jackie Kennedy. Cijeli je život bila okružena politikom i diplomacijom pa je i nastavila u tom smjeru. U mandatu predsjednika Baracka Obame bila je američka veleposlanica u Japanu gdje je izazvala kontroverze nakon što je na Twitteru javno osudila godišnji lov na dupine, tamošnju tradiciju.

Foto: FAITH NINIVAGGI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Bivša je odvjetnica i autorica devet najprodavanijih stručnih knjiga o američkom Ustavu i povijesti SAD-a. Pisala je i poeziju. Kao i njezin otac, zagovara slobodnu trgovinu te se zalaže za dobre odnose SAD-a i Azije.

John E. 'Jeb' Bush (65)

Jeb Bush, sin bivšeg predsjednika Georgea H. W. i Barbare Bush, političku karijeru 'brusio' je kao guverner savezne države Florida, a 2016. godine objavio je kandidaturu za republikanskog predsjedničkog kandidata.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Tada se na CNN-u sučelio s Donaldom Trumpom koji je kasnije, u siječnju 2017. godine, i službeno ušao u Bijelu kuću kao 45. američki predsjednik.

Američki birači pamte njegov nesvakidašnji potez kada je, u jeku kampanje za kandidaturu, objavio svoje porezne kartice unazad 33 godine, najviše od bilo kojeg predsjedničkog kandidata u povijesti, želeći tako biračima dokazati koliko je transparentan.

Lynda Bird Johnson Robb (74)

Starija kćerka 36. predsjednika Lyndona Bainesa Johsona i Lady Bird Johnson, u svojoj 75-oj godini, najstariji je živući potomak nekog bivšeg američkog predsjednika. U '70-im godinama prošlog stoljeća predsjedala je predsjedničkim Savjetodavnim odborom za žene u administraciji predsjednika Jimmyja Cartera. Osim za prava žena i ravnopravnost spolova, Robb se javno zalaže za istospolne brakove, a jednom od intervjua kazala je kako smatra da bi istospolne brakove podupirao i njezin otac.

Udana je za bivšeg senatora iz savezne države Virginije Chucka Robba.

Foto: Ron Sachs/DPA/PIXSELL

Jenna Bush Hager (36) i Barbara Pierce Bush (36)

Jenna, mlađa od kćerki blizanki bivšeg predsjednika Georgea W. Busha i Laure Bush, radi kao televizijska novinarka za show Today televizijske kuće NBC. Majka je dviju djevojčica. Za razliku od velike većine njezine obitelji i rodbine, nije članica republikanske stranke.

Foto: Dennis Van Tine/DPA/PIXSELL

Barbara Bush diplomirala je humanističke znanosti na prestižnom Yaleu. U samo pet godina od završetka fakulteta ustrojila je Global Health Corps, neprofitnu organizaciju za bolju i pristupačniju medicinsku skrb u cijelom svijetu. Kao direktorica i osnivačica organizacije, uglavnom putuje svijetom i pronalazi sponzore.

Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL Barbara (lijevo) i Jenna (desno) na predstavljanju svoje knjige

Michael Reagan (73)

Usvojeni je sin 37. predsjednika Ronalda Reagana i Jane Wyman, koji su se razveli samo tri godine nakon što su ga posvojili. Veliki je ljubitelj brodova i brzina te je radio kao prodavač za jednu zrakoplovnu kompaniju.

Foto: screenshot/Youtube

Po uzoru na oca, okušao se i u Hollywoodu pa je sredinom '80-ih odigrao manju ulogu u sapunici 'Falcon Crest' u kojoj je glumila i njegova majka. Pronašao se kao voditelj radijskog političkog talk-showa The Michael Reagan Show kojeg je vodio punih 26 godina. Autor je nekoliko memoara.

Ron Reagan (60)

Ron Reagan, polubrat Michaela Reagana, sin je Ronalda Reagana i njegove druge supruge Nancy Davis Reagan. Za razliku od pokojnog oca, ima vrlo liberalne stavove. Kao 12-godišnji dječak roditelje je obavijestio da više s njima neće odlaziti u crkvu jer želi biti ateist. U Kaliforniji, gdje je odrastao, pohađao je školu Webb iz koje je izbačen. Kasnije je upisao i studij na sveučilištu Yale no odustao je nakon jednog semestra kako bi se bavio baletom. Okušao se u brojnim karijerama prije nego je postao novinar za MSNBC.

Godine 2011., povodom 100. rođendana njegovog oca, objavio je memoare 'Moj otac sa 100: Memoar'. Predstavljajući knjigu govorio je kako je njegov otac imao mentalnih poteškoća još tijekom predsjedničkog mandata. Čak je, kaže, sumnjao da su se prvi znakovi Alzheimerove bolesti u Ronalda Reagana mogli primijetiti za života u Bijeloj kući. Zbog tih ga je tvrdnji javno napao i prozvao posvojeni Michael.

Foto: screenshot/Youtube

Patricia Ann Reagan (65)

Patti Davis, rođena kao Patricia Ann Reagan, prvo je dijete iz braka Ronalda Reagana i njegove supruge Nancy. Tijekom života borila se s ovisnošću o drogama, psihičkim problemima i poremećajima u prehrani. Početkom '80-ih glumila je u nekoliko televizijskih serija, 1994. snimila je golišavi editorial za Playboy, a onda je otkrila strast za pisanjem.

Foto: screenshot/Youtube

Njezina prva knjiga, polubiografski roman, izazvao je negodovanje obitelji koja se je odrekla sve dok njezin otac nije obolio od Alzheimera, kada su je ponovno prihvatili. Pisala je i za The New York Times, Newsweek i magazin Time. Napisala je i scenarij po kojemu je 2007. snimljena serija emitirana na kanalu Hallmark.

Početkom '70-ih bila je u vezi s gitaristom popularnih Eaglesa Bernijem Leadonom s kojim je zajedno napisala pjesmu 'I wish you peace' koja se pojavila na njihovom albumu One of These Nights. Godine 1984. udala se za instruktora yoge Paula Grilleya. Razveli su se 1990. i nisu imali djece.

Godine 2001. u Los Angelesu otvorila je centar za podršku obiteljima oboljelih od Alzheimera koji i danas vodi.

Sasha (16) i Malia (19) Obama

Mlađa kći 44. predsjednika SAD-a Baracka Obame i njegove supruge Michelle pohađa privatnu Sidwell Friends školu u Washingtonu. Bavi se i plesom.

Foto: REUTERS/Davor Plukavec/Pixsell

Starija Malia 2014. godine se pojavila kao gošća televizijskog showa glumice Halle Berry na CBS-u. Rođena je na najdomoljubniji dan u SAD-u, 4. srpnja, kada Amerikanci obilježavaju Dan neovisnosti.

Pohađala je istu srednju školu u koju ide mlađa Sasha, nakon čega je upisala studij na prestižnom Harvardu, sveučilištu na kojemu su diplomirali njezini roditelji. Američki mediji su u svibnju otkrili i kako ima dečka, a riječ je o kolegi studentu iz Velike Britanije Roryju Farquharsonu.

Foto: Abaca USA/Press Association/PIXSELL

Luci Baines Johnson (70)

Luci je mlađa kći bivšeg predsjednika SAD-a Lyndona Johnsona i njegove supruge Lady Bird Johnson. Iako je rođenjem dobila ime Lucy, promijenila je 'y' u 'i' dok je bila tinejdžerica kako bi pokazala pobunu prema roditeljima. Iako je njezin otac bio član Kršćanske crkve (Kristovim učenicima), a majka članica episkopalne crkve, Johnson je s 18 godina prešla na rimokatoličku crkvu kada se i krstila.

Foto: screenshot/Youtube

Sa svojim drugim suprugom Ianom Turpinom nedavno je s milijun dolara sponzorirala školu međunarodnih odnosa pri sveučilištu Austinu, Teksas koja nosi inicijale njezina oca.

Majka je četvero djece koje je dobila u braku s Patrickom Johnom 'Pat' Nugensom. Na vjenčanju u kolovozu 1966. bilo je oko 700 uzvanika te je uživo prenošeno na televiziji. Prijenos je pratilo oko 55 milijuna ljudi.

Razveli su se 1979., a 1984. ponovno se udala, ovog puta za Kanađanina Turpina.

Tricia Nixon Cox (72)

Tricia Nixon Cox starija je kći 37. američkog predsjednika Richarda M. Nixona i bivše prve dame Pat Nixon.

Foto: screenshot/Youtube

Za razliku od mlađe sestre Julie, uz političkom životu svojeg oca pojavljivala se samo protokolarno. Studirala je na sveučilištu u Bostonu, a primanju diplome poseban gost bio je njezin otac koji je tada na sveučilištu održao govor. Udana je za pravnika Edwarda Fincha Coxa i majka jednog sina. Za Coxa se udala 1971. godine na ceremoniji u Bijeloj kući.

Na čelu je više odbora institucija za medicinska istraživanja, kao i u odborima fondacije Richarda Nixona i Nixonove knjižnice u Kaliforniji. U javnosti se rijetko pojavljuje.

Julie Nixon Eisenhower

Julie Nixon Eisenhower (69) mlađa je kći bivšeg predsjednika Nixona, koja se 1968. udala za unuka predsjednika Dwighta D. Eisenhowera. Tijekom predsjedničkog mandata svojeg oca radila je kao asistentica urednika za The Saturday Evening Post. Poznata je kao svesrdna braniteljica politike svojeg oca, a nakon što je obitelj napustila Bijelu kuću 1974. napisala je vrlo popularnu biografiju svoje majke 'Pat Nixon: Neispričana priča' koja je bila i best-seller New York Timesa. Majka je troje djece.

Foto: Wikipedia

George W. Bush (71)

Sin je 41. predsjednika SAD-a Georgea H. W. Busha i prve dame Barbare Bush, a i sam je bio guverner Teksasa, a potom i američki predsjednik u dva mandata (2001.-2009.) Kao i njegov otac i djed, karijeru je započeo u naftnoj industriji. Pred kraj drugog predsjedničkog mandata, početkom travnja 2008. godine, posjetio je Zagreb. Tijekom dvodnevnog posjeta sastao se s tadašnjim predsjednikom Stjepanom Mesićem i bivšim premijerom Ivom Sanaderom. S govornice na zagrebačkom Markovom trgu obratio se Hrvatima.

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Susan Ford Bales (60)

Susan Ford jedina je kći bivšeg američkog predsjednika Geralda i bivše prve dame Betty Ford.

Foto: screenshot/Youtube

Tijekom boravka u Bijeloj kući zainteresirala se za fotografiju čemu ju je podučio i službeni predsjednički fotograf David Kennerly. Bavi se fotonovinarstvom, a surađivala je s poznatim medijskim kućama poput Associated Pressa i Newsweeka. U suradnji sa svojom majkom pokrenula je mjesec svjesnosti o raku dojke. Na čelu je centra Betty Ford.

Ostala je zapamćena što je maturalnu večeru za generaciju 1975. godine organizirala u istočnom krilu Bijele kuće.