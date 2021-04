Hrvatska toliko voli Gospodina Savršenog, da ima čak dvojicu (a i to nije sve)! Jedan se javlja s Pantovčaka, a drugi iz Berlina, odnosno Londona. Jedan s drugim nemaju baš puno veze osim što sa svojim “bivšim partnerima” komuniciraju preko društvenih mreža, javno objavljuju prepiske, javno se kaju i kritiziraju, mire i ostavljaju...

Pogledajte video: Časte se sve težim uvredama

Gospodin Savršeni s Pantovčaka je naš predsjednik Zoran Milanović, bez dlake na jeziku, a kako bi ih imao kad za sebe kaže da je orao (ne zna se je li suri, zmijar, klokotaš, krstaš, kliktaš..., nije se izjasnio). Predsjednik Milanović je savršen jer sve zna o svakome i nikome se to javno ne libi reći. Zna on tko je papčina, zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu, tko je nilski konj, a tko međed s “koronafobijom”, zna i tko su drama queens, špijunčine, štetočine, tko je terminalno nesposoban, a tko prljav, ružan i zao... Savršeni gospodin predsjednik zna sve, a najviše zna o Plenkoviću i Miloradu Pupovcu.

- Neka vrati one nekretnine u Preradovićevoj koje mu je moja vlada pogreškom dala, neka to prodaju i neka daju Srbima na Baniji - poručio je Milanović Miloradu Pupovcu.

- Znao sam čekati po šest mjeseci da me prime u ured, i kad bih pitao Milanovića zašto ne mogu biti primljen, on bi me pitao da zašto je to tako... Žao mi je što trošim emocije na čovjeka koji emocije nema - uzvratio je Pupovac.

Zbog neuzvraćenih emocija imaju probleme i reality zvijezde.

Ipak, svi u Hrvatskoj razumijemo isti jezik pa bit će da imamo i iste probleme.

- Sram te bilo što se spuštaš na taj nivo komunikacije. Tko ti još uvijek plaća stan u kojem živiš jer nisi imala ni za stan - glasi jedna od poruka Gorana Jureneca (40), Gospodina Savršenog, koji sve svoje nedaće s donedavnom partnericom Hanom Rodić (23) dijeli javno.

Tako to u Hrvatskoj, a i šire rade “gospoda savršeni”.

Odbačeni partneri, bilo politički ili ljubavni, nimalo ne zaostaju u uzvraćanju udaraca. Oni nisu žrtve iako ponekad tako ispadaju, oni su ti koji javno korigiraju ili falsificiraju poruke, ali ne srame ih se objaviti i “gospodu savršene” uvući u novu javnu polemiku.

- Jučer je Zoran Milanović kao predsjednik Republike Hrvatske rekao da sam ‘prljav’ - započeo je Milorad Pupovac svoje pojašnjenja zbog čega javno objavljuje WhatsApp poruku od Milanovića, koja je počinjala rečenicom: “Srami se, bijedniče...”. Nije dugo trebalo da Milanović pošalje ostatak poruke koju je Pupovac slučajno skratio: “Gle čuda, u njegov ‘optužujući’ screenshot - koji je dilao medijima - baš nekako nije stala cijela poruka! Ili mu nije stalo do istine... Nekako sam računao da će objaviti poruke. To je neiskreno, bijedno, lažljivo, lažljivo kao i poruke. Cilj manipulacije je bio da zaštiti sebe”.

Zoki: Ja sam Marlon Brando

No na isti način Milanović komunicira i s premijerom Andrejem Plenkovićem kojemu poručuje: “On špijunira. Odakle bi on mogao znati tko su moji kandidati. Ne zna ni moja žena. Znači, on je špijunčina. On je bio moj prvi izbor da ga se makne s mjesta premijera. Plenković je terminalno nesposoban. On je opća štetočina. Ljudi nauče, ali on sporo uči. Ili je lijen ili nešto drugo. Između prljav, ružan i zao, ja biram biti Wild One, Marlon Brando, niste mi ostavili izbora”. Premijer uzvraća istom mjerom: “Mislim da se Milanović sad ponaša kao iskompleksirani ljubomorni lažljivac. To jedino mogu zaključiti nakon ovih laži”.

Daleko od politike, no u sličnom tonu javnu prepirku nastavili su Goran i Hana.

- Od Hane ste već saznali da više nismo skupa. Ali prekid nije bio prekjučer, nego puno ranije. Poslao sam Hanu nakon Božića za Zagreb - pisao je Goran svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Hana ga je brzo korigirala objavivši kao i Milanović i Pupovac screenshotove poruka bivšeg partnera.

- Kaže gospodin prekinuli na Božić, hahaha, nisam znala da je Božić bio ove srijede - napisala je preko screenshota na kojemu se vidi kako Goran piše “Fališ mi jako... Što misliš tko misli na tebe?”, a Hana uzvraća:

“Moj mali mačić”.

Predsjednik Milanović nikomu ne tepa, ali se itekako razumije u faunu.

- Svatko od nas ima komplekse prema nekome, ali baš prema njemu (op.a., premijer Andrej Plenković)? Mi nismo isti ekosistem, on je nilski konj, papa lopoče, ali ima svoju narav. Ja sam orao, sokol. Ti znaš na čemu si, barem nisam strvinar - opisao je Milanović, ali toga puta se obraćao premijeru Plenkoviću. Zna on i tko je u fauni Pupovac.

- Pupovac je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu - rekao je predsjednik. Puno toga je rečeno i preneseno, na što Pupovac kaže: “Milanović je odabrao jezik koji je nalik na jezik Hrvatskog tjednika, jezik psovke, uvrede, omalovažavanja, klevete. Jezik koji ni po čemu nije javni jezik, jezik koji je takav da bi djecu nižeg i višeg uzrasta trebalo sklanjati od televizije da ga ne slušaju”. Slično u svom sukobu Hana poručuje Goranu: “Laži publiku kao što si mene. Ja sam te jednostavno htjela samo prekrižiti iz života, ali ti ne znaš biti muškarac”.

Isti obrazac komuniciranja

Svaka sličnost s javnim osobama nije slučajna. Pitate se kakve veze bivši ljubavni odnos Hane i Gorana ima s nekadašnjim političkim partnerima Milanovićem i Pupovcem, kakve veze reality par ima s političarima?

Koriste isti način komunikacije, jednako zabavljaju, kako bi najpoznatiji hrvatski bjegunac rekao “ovaj napaćeni narod”, medijima dižu klikove i pune komentare. Očekivano je da sudionici reality showova ogoljevaju svoje živote pred kamerama, pred javnosti, da se svađaju i mire, dijele sve o sebi i publika uzvraća jednakom mjerom prateći svaki njihov korak.

Očekivano je i da se političari javno sukobljavaju, podmeću i razotkrivaju, no da se ne vidi razlika u njihovoj komunikaciji i ljubavnoj svađi reality zvijezda, to je već zabrinjavajuće.

U sjenu padaju razlozi i ciljevi ove političke komunikacije. Važna državna pitanja koja stoje iza primitivnih prepucavanja trebaju se komunicirati na nivou kakav se očekuje, recimo, od vrhovnog zapovjednika oružanih snaga.

Pitanje je razumiju li doista građani samo reality jezik ili ih političari tako doživljavaju. Što je ono rekao prvi hrvatski predsjednik? Da su građani stoka sitnog zuba... Čini se da se tako prema svima nama većina političara odnosi.