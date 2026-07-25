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ŽIVOT NA OTOKU PLUS+

Rebeka (15) s Cresa je čudo od djeteta! 'Uz nonu sam naučila sve, a ovcu ošišam za 5 minuta'

Piše Meri Tomljanović,
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Rebeka (15) s Cresa je čudo od djeteta! 'Uz nonu sam naučila sve, a ovcu ošišam za 5 minuta'
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Mlada gimnazijalka tri godine zaredom je pobijedila u natjecanju šišanja ovaca... Radi u vrtu, kuha, peče kolače... Njena obitelj ponosna je na nju, a ona kaže: 'San mi je postati učiteljica i ostati na svom selu'

Dok njezini vršnjaci slobodno vrijeme provode uz mobitele, Rebeka Keršnik (15) s Cresa najradije je uz svoju nonu Anu, ovce i vrt. Tri godine zaredom pobijedila je u ručnom šišanju ovaca, a najveća životna učiteljica joj je upravo baka od koje je, kaže, naučila kako živjeti.

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Komentari 11
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