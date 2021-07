KBC-u Zagreb, kako su jučer pisala 24sata, stigao je prvi zahtjev za odštetu obitelji pacijenta koji se, kako tvrde, zarazio Covidom u bolnici na liječenju te, nažalost, i preminuo. Iz Udruge za prava pacijenata kažu da je takvih slučajeva i više u kojima se razmatra pokretanje postupaka. Upitali smo ministra zdravstva Vilija Beroša na presici koliko još takvih zahtjeva i tužbi prema bolnicama možemo očekivati, je li predviđen novac za takve slučajeve i koliko će to koštati zdravstveni sustav. Beroš je naglasio kako za sad nema tužbi prema zdravstvenim ustanovama i službeno potvrdio taj jedan odštetni zahtjev.

'Iz KBC-a Zagreb mi kažu da su poštovane sve mjere'

- Ja sam u komunikaciji s predstavnicima KBC-a Zagreb, oni su odgovorili kako su poštovane sve epidemiološke mjere i da je postupano po pravilima struke. Ako se desi neki pravni postupak u smislu tužbe, o tome će me obavijestiti, no sad to nije tako - kaže Beroš.

Da li je moguće još takvih slučajeva?

- Iskreno ću reći, je. Ali isto ću reći i da smo se otpočetka pandemije ponašali sukladno preporukama HZJZ-a, a to je uključivalo i siguran rad u bolnicama. Da li je to uvijek bilo tako? Naravno da nije. Poznajem primjere da su pacijenti tijekom prijema brzim testom bili negativni, a nakon nekoliko dana postali pozitivni, no teško je znati jesu li u međuvremenu razvili pozitivitet ili se u bolnici zarazili - poručio je naglasivši kako je takvih slučajeva bilo, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta.

- Jednostavno je to nešto što se može očekivati u epidemiji i zbog toga smo mi od HZJZ-a tražili jasne upute kako se u datom trenutku ponašati da sustav bude siguran i za djelatnike i za pacijente - rekao je Beroš.

Ukoliko bude tužbi i ako one budu utemeljene, zdravstveni sustav će na njih odgovoriti sukladno pravnom lijeku, poručio je.

- U ovom trenutku nismo predvidjeli sredstva za takve slučajeve, no ukoliko ih bude i pravni lijek ukaže da se odšteta mora isplatiti, to ćemo, naravno, učiniti. No, ovo je iznimno kompleksan način pružanja zdravstvene zaštite i sa ovakvim pitanjima susretat će se zdravstveni sustavi diljem svijeta, to je više nego jasno - istaknuo je.