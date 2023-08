Reciklirajmo, sadimo, smanjimo potrošnju i pomozimo planeti

Poplave, suše, orkani, tornada, superćelijske oluje – ti se termini sad već svakodnevno pojavljuju u našem životu. Klima je podivljala. Prelistavajući Večernji list od 1970. do 1990. jedan je kolega ustanovio da je u tih 20 godina dnevna temperatura bila od 18 do 28 stupnja. Samo je dva puta bila nešto veća - 31 i 32 stupnja. Nama su zadnjih godina uobičajene temperature za srpanj i kolovoz oko 38. stupnjeva, pa i više. A pogledamo li rijeke, vidimo da smo u samo 15 godina, od 2010. do danas, imali dvije megapoplave i nekoliko golemih. Snijega na planinama sve je manje i sve se kraće zadržava, ledenjaci, glečeri, se tope.