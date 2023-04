Redar osumnjičen za ubojstvo Sablje premješten iz Remetinca zbog prijetnji: 'Bolje se osjeća'

Zaštitar Kristijan Knego, kojeg se sumnjiči da je ubio USKOK-ovog osumnjičenika Tomislava Sablju, više nije u istražnom zatvoru u Remetincu, već je prebačen u drugi zbog ozbiljnih prijetnji, doznaje RTL Danas.

Kako javljaju, prijetnje je dobivao od drugih zatvorenika, a Uprava za zatvorski sustav ga je ubrzo preselila. To je potvrdila i njegova odvjetnica Ivana Špehar Janković.

- Mi smo klijenta posjetili, on se osjeća puno bolje nego prije tjedan dana. Također smo izvršili uvid u spis te smo uložili žalbu protiv rješenja od onih za što ga se tereti - izjavila je.

Klub u kojem se sve zbilo još nije otvoren za javnost zbog jačanja sigurnosti. Iz kluba poručuju da su nabavili jedan od najpoznatijih svjetskih brendova detektora metala. Ipak, iz resornog sindikata smatraju kako to neće riješiti probleme jer su zaštitari na ulazu u klub bez oružja i opreme.

- Mi idem goloruki - poručio je tajnik Sindikata zaposlenih u zaštitarskoj djelatnosti Nikola Sraka te dodao kako se najveći problemi događaju u sitne sate i na ulazu.

- Ujutro u tri sata dolazi vam netko tko je već popio pola litre viskija, našmrkao se bijeloga, napušio se marihuane i ti njemu sad trebaš reći 'Čuj stari, ne možeš sa oružjem unutra.' Mislim, s čime da ti to njemu kažeš. Znači to je tvoja ovlast. Imaš pravo zabranit mu ulaz, no međutim kako ćeš provesti to što si mu zabranio. S čime? Znači golim rukama na nekog tko ima oružje kod sebe? Posljedice su vrlo jednostavne - rekao je.

