Reiner: Covid nije nestao nego samo mutirao. Potrebano je biti oprezan i dalje, pratiti situaciju

HDZ-ov Željko Reiner u srijedu je istaknuo važnost procjepljivanja u borbi protiv koronavirusa jer Covid-19 nije nestao nego samo mutirao pozvavši protivnike cijepljenja da ljudima ne stvaraju iluzije namjerno, iz politikantskih razloga ili iz razloga vlastitih uvjerenja.

Reiner (Klub HDZ-a) je tijekom rasprave o izvješćima o mjerama koje je Hrvatska poduzela protiv epidemije covida od 1. siječnja do 31. kolovoza 2022, rekao je da u vrijeme krize pandemije koronavirusa funkcioniranje zdravstvenog sustava nije bilo ugroženo.

Upozorivši kako virus nije nestao ali jest mutirao, kazao je da se u dosadašnjem tijeku pandemije pokazalo da se najveći broj zaraženih pojavljuje u valovima s vrhuncem u jesenskim i zimskim mjesecima. Stoga je potreban daljnji oprez i praćenje epidemiološke situacije.

Istaknuvši važnost procjepljivanja u borbi protiv koronavirusa, Reiner je poručio da se ne zavaravamo da imamo lijekova koji će ljudima spasiti živote ako imaju komorbitete, a nisu cijepljeni.

"Nemojmo živjeti u iluzijama. Nemojmo stvarati ljudima takve iluzije, namjerno, iz politikantskih razloga ili iz razloga vlastitih uvjerenja, kako god kriva ona bila", kazao je.

Time se referirao na izlaganje Mostovog Marin Miletić (Klub Mosta) koji je rekao kako nema ništa da se cijepe svi oni koji to žele, ali je pozvao da se na to ne tjera djecu i mlade.

Upozorivši da i cijepljeni šire koronavirus, Miletić je kazao i da je to država znala ali su te podatke "skrivali kao zmija noge". Naveo je i da je istraživanje koje je na više od 120.000 ljudi proveo proizvođač cjepiva Moderna pokazalo da, nakon više od 150 dana nakon cijepljenja, cijepljeni imaju veći rizik zaraze od necijepljenih.

A oni sa tri doze imaju veći rizik od zaraze od onih cijepljenih sa dvije doze, dodao je.

Saborska oporba tijekom rasprave upozorila je da smo u vrhu EU po broju umrlih te smatraju i da je broj naručenih doza cjepiva previsok a time i preplaćen.

"U posljednjih tjedan dana Hrvatska je peta po broju umrlih na milijun stanovnika od covida-19 u EU", rekla je Anka Mrak Taritaš (Klub Centra i GLAS-a). Upozorila je i da je naša zemlja, po broju cijepljenih, na začelju zemalja EU jer su iza nas samo Bugarska i Estonija.

Istaknula je i da je znanstveno dokazano da razina procjepljenosti, ne samo protiv koronavirusa nego uopće, izravno ovisi o stupnju povjerenja u vladu i državu.

Mrak Taritaš poručila je i da je u rješavanju pandemije koronavirusa utjecaj HDZ-a bio najveći jer su u rukama "imali sve alate" a stoga trebaju preuzeti i odgovornost a ne ju svaljivati na druge.

Slično smatra i Krešo Beljak (Klub HSS-a i RF-a) da je vrlo brzo "HDZ-ov Stožer" (Stožer civilne zaštite RH) shvatio da se na toj pandemiji može politički profitirati.

"I to je uzrok svih problema, svih negativnih brojki koje Hrvatska ima. To bezobrazno ponašanje HDZ-ovog Stožera prema hrvatskim građanima a samo za to da bi zaradili političke poene. U tome su i uspjeli", rekao je.

Tijekom rasprave oporbeni klubovi zastupnici upozoravali su da se se u njemu, među inim, nije skrenula pažnja problem adekvatnog i na vrijeme zbrinjavanja oboljelih od koronavirusa jer su vrlo često oboljeli od koronavirusa umirali kod kuće ili u bolnici jer su prekasno hospitalizirani.

Najčitaniji članci