Reiner dijelio opomene šakom i kapom, izbacio Raspudića van, a izmjenjivali su se i pokloni

Prepirka u Saboru započela je zbog riječi Marije Selak Raspudić, na koje je reagirao HDZ-ov Ivan Ćelić pa je potpredsjendik Željko Reiner urlao na sve. SDP-ov Grbin mu je poklonio Poslovnik, a on je uzvratio Ustavom

<p>Tijekom rasprave o kažnjavanju građana za nepridržavanje mjera i izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti zaiskrilo je između Mostovih zastupnika i HDZ-ovaca. </p><p>- Žao mi je da nema predsjednika Jandrokovića da ga mogu pitati može li on pogledati u oči Ivu Sanadera, koji ga je stvorio ili Karamarka i Jadranku Kosor - poručila je Mostova <strong>Marija Selak Raspudić. </strong></p><p>Ustvari se referirala na raniju opasku predsjednika Sabora, Gordana Jandrokovića, koji je njoj poručio da gleda ljude u oči dok priča. </p><p>HDZ-ov <strong>Ivan Čelić</strong> javio se za povredu Poslovnika poručivši kako Selak Raspudić omalovažava i vrijeđa predsjednika Sabora. <br/> - Tko je vas stvorio? Je li možda Peti dan, kojeg smo mi morali plaćati na javnom servisu da bi vi postali politička zvijezda? Ili vas je stvorio<strong> Nino Raspudić</strong> ili vaši otac i majka - upitao je Ćelić preporučivši joj udžbenik iz četvrtog razreda srednje škole "Etika - filozofija morala."</p><p>- Ovo što vi radite je za svaku osudu - dodao je. <br/> Predsjedavajući <strong>Željko Reiner </strong>složio se da je Selak Raspudić neprimjereno govorila o predsjedniku Sabora. </p><p>- Vidim dvije povrede Poslovnika bračnog para Raspudić, izvolite - dodao je. </p><p>Selak Raspudić se ustala i počela govoriti, na što je Reiner počeo urlati da joj nije dao riječ. </p><p>- Još uvijek ja predsjedavam i možete govoriti kad vam ja dam riječ - poručio je otresito na što je reagirao <strong>Nino Raspudić</strong> poručivši mu kako joj je rekao "izvolite."</p><p>- A što je vi kao suprug trebate braniti ili ja mogu s njom diskutirati - upitao je pa dao riječ Selak Raspudić koja se javila da je Ćelić povrijedio Poslovnik. </p><p>- Kolegica Selak Raspudić nje tvrdila, za razliku od Jandrokovića da ona ne gleda ljude u oči, da Jandroković ne može pogledati u oči Sanadera, Karamarka ili Kosor nego je samo rekla da bi ga to voljela pitati da je tu. To je bitna razlika. A to da Ćelić jednu stručnu profesoricu pita tko je nju stvorio, najbolje govore o njemu - poručio je Raspudić.</p><p>Reiner je galamio da izvoli sjesti. </p><p>- Ne koristite svoju poziciju da ušutkavate ljude. Rekli ste izvolite, a onda joj ne date govoriti - rekao mu je Raspudić pa je dobio opomenu jer nije htio sjesti i prestati govoriti nakon isteka vremena. </p><p>Pa mu je Reiner dao opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave. </p><p>- Oduzmite mi riječ - poručio mu je Raspudić na što mu je Reiner nervozno dao i kaznu udaljenja sa sjednice. </p><p>- Ja odlazim sa sjednice, a vi se naspavajte, prikupite koncentraciju pa onda predsjedajte, ovo je sramotno - rekao je Raspudić, pokupio svoje stvari i izašao iz sabornice. </p><p>Reinerovo ponašanje iznerviralo je ostale oporbene zastupnike koji su izrazili nezadovoljstvo njegovim vođenjem sjednice.</p><p>- Molio bih da napravite stanku, da se malo skoncentrirate, izađete na svježi zrak i dođete k sebi, pogledate kako lijepo snijeg pada vani - poručio je Mostov <strong>Nikola Grmoja</strong> istaknuvši kako se Ćelić prema zastupnici Selak Raspudić ponio seksistički.</p><p>- Tko je vas Ćeliću stvorio? Možda Milijan Brkić pa ste sad u nemilosti Andreja Plenkovića - upitao je Grmoja pa i on dobio od Reinera opomenu.</p><p>A onda ju je dao i <strong>Miri Bulju.</strong></p><p>SDP-ova<strong> Katica Glamuzina</strong> poručila mu je da svaki put kad on predsjeda sjednicom uvjerava zastupnike da se ne javljaju za povredu Poslovnika, dok u Poslovniku piše da se zastupnicima koji se jave za povredu odmah treba dati riječ. </p><p>- Vi to baš ne radite, koga ćemo sad opomenuti - upitala je. </p><p>Ona nije dobila opomenu, ali je Reiner apelirao na sve da prestanu s "pseudo povredama Poslovnika."</p><p><strong>Rada Borić</strong> (Zeleno-lijevi blok) poručila je kako Selak Raspudić nije ničija žena, nego je saborska zastupnica. </p><p>- Izgleda da vama nekima ovdje smeta ako žene imaju svoju pamet i svoje mišljenje - poručila je pa i ona dobila opomenu.</p><p>Predsjednik SDP-a <strong>Peđa Grbin</strong> u slučaju izricanja opomene Radi Borić istaknuo je kako je Reiner povrijedio Poslovnik jer je ona govorila upravo o povredi Poslovnika. </p><p>- To što se vi s njom ne slažete ne daje vam pravo da izričete opomenu. Ona se može izreći samo ako se govori o nekoj drugoj temi, a ona to nije činila - rekao je Grbin poručivši kako je način na koji vodi sjednicu sramotan i skandalozan.</p><p>- To kako je vodim sjednicu, može se vama sviđati ili ne, jednog dana možda ćete vi ovdje sjediti, vjerojatno ne tako skoro, ali iskreno potpuno mi je svejedno što vi mislite kako ja vodim sjednicu - rekao mu je Reiner.</p><p>SDP-ova <strong>Sabina Glasovac</strong> rekla je Reineru kako mu činjenica da su Raspudići bračni par ne dozvoljava da ih tako tretira pa makar bio i potpredsjednik Sabora. </p><p>- Pa to je činjenica - odgovorio joj je Reiner. </p><p>Malo kasnije, kada je došao za govornicu iznijeti stajalište oko izmjena Zakona, Grbin je Reineru poklonio Poslovnik. </p><p>- Ovo je moj primjerak, vidim da vam treba, mogao bi vam koristiti - rekao mu je Grbin. </p><p>A onda mu je Reiner uzvratio poklonom - Ustavom.</p><p>- Pa pogledajte da u članku 16. piše o zdravlju, a u članku 17. o ratu, ugrozi teritorijalnog integriteta - pojasnio je Reiner jer SDP poziva da se aktivira članak 17. Ustava jer smo u izvanrednom stanju.<br/> </p>