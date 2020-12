Sabor o kaznama zbog kršenja mjera i izmjenama Zakona

<p>Uoči rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, oporba se već izjasnila da ih neće podržati. Izmjenama tog Zakona, podsjetimo, predviđa se kažnjavanje i fizičkih osoba, dakle svih građana, za kršenje epidemioloških mjera, prije svega ako ne nose maske tamo gdje je to obavezno.</p><p>Saborski zastupnici će raspravljati o Zakonu u poslijepodnevnim satima, a na sjednici će biti i ministar zdravstva Vili Beroš. </p><p><strong>PRATITE UŽIVO: Sabor o Zakonu o zaštititi pučanstva od zaraznih bolesti</strong></p><p>Zakonskim prijedlogom propisuje se da provedbu nadzora nad primjenom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti provode i policijski službenici, inspektori tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu, inspektori Državnog inspektorata te inspektori drugih tijela državne uprave u okviru svoje nadležnosti. Također, propisuje se novčana kazna za prekršaje za pravne osobe u iznosu od 10.000 kuna do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisanih zakonom, odnosno ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja javnih događanja i okupljanja te ako ne poštuje zabranu ili ograničenje održavanja privatnih okupljanja.</p><p>Za prekršaje odgovorne osobe u pravnoj osobi, kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, propisuje se novčana kazna u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna.</p><p>Za prekršaj fizičke osobe propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 kuna u slučaju nepridržavanja propisanih mjera, odnosno obveze pravilnog nošenja maske za lice ili medicinske maske.</p><p>Za vlasnika, odnosno posjednika privatnog posjeda propisuje se novčana kazna u iznosu od 5000 do 10.000 kuna ako organizira ili dopusti održavanje privatnog okupljanja protivno odredbama zakona.</p><p>Također, mijenja se odredba o naplati prekršajne kazne na mjestu počinjenja prekršaja, pa ju može naplatiti osoba ovlaštena za provedbu nadzora nad provedbom sigurnosnih mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti.</p>