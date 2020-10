Reiner opet mora u izolaciju?

<p>Prvi dan po izlasku iz 14-dnevne samoizolacije, potpredsjednik sabora Željko Reiner, bio je u kontaktu sa zaraženom osobom, pa će tako čini se, opet u samoizolaciju.</p><p>U srijedu je u KBC-u Zagreb radio u ambulanti gdje se našao u kontaktu s medicinskom sestrom koja je navečer dobila temperaturu te se otišla testirati. Nalaz pozitivnog testa stigao je u četvrtak, pred kraj radnog dana Željka Reinera, javlja <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a564774/Zeljko-Reiner-opet-ide-u-samoizolaciju.html" target="_blank">N1</a>.</p><p>Epidemiolozi mu još nisu službeno odredili samoizolaciju te čeka daljnje upute, ali naglašava da nije bio u kontaktu manjem od dva metra. Idućih dana, kaže, ostaje kod kuće te će u petak, kada je planirano glasanje u Saboru, on to učiniti online. Plan mu je i testirati se u nedjelju ili ponedjeljak, odnosno kada epidemiolozi odrede da je pravo vrijeme.</p><p>Podsjetimo, Željko Reiner bio je u 14-dnevnoj samoizolaciji od 30. rujna jer je bio u kontaktu sa predstojnikom ureda predsjednika Sabora, no tijekom tog perioda nije razvio simptome, za razliku od Gordana Jandrokovića kome je potvrđena zaraza korona virusom.</p>