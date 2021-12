Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović oštro je u srijedu kritizirao mađarskog premijera Viktora Orbana uz ocjenu kako njegova vlada potiče ksenofobiju i mržnju prema muslimanima.

Nakon što je glasnogovornik mađarske vlade Zoltan Kovacs u utorak na Twitteru prenio Orbanovu poruku u kojoj je istaknuto kako je "izazov s BiH kako integrirati (u EU) zemlju s dva milijuna muslimana", reis Kavazović oglasio se posebnom izjavom u kojoj je naveo da uz takva stajališta razloga za brigu imaju svi, a ne samo muslimani Bosne i Hercegovine i Islamska zajednica u njoj.

"Bošnjaci su stari europski narod i zajedno s druga dva bosanskohercegovačka naroda, određuju i podnose sudbinu Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena. Navedena izjava premijera Orbana sugerira monstruoznu neistinu da su Bošnjaci stranci u BiH i da su problem zato što su u pretežitoj većini muslimani", stajalište je poglavara Islamske zajednice u BiH, kojoj pripada i muslimanska zajednica u Mađarskoj.

Reis Kavazović otvoreno je konstatirao kako stajališta Orbana i njegove vlade imaju prizvuke "ksenofobne i rasističke ideologije" te da se ujedinjena Europa na tome ne može izgraditi jer bi onda bila sljednik istih onih nasilnih i genocidnih ideologija koje su dovele do holokausta. Postavio je i pitanje o tome misli li mađarski premijer da bi muslimane iz BiH naprosto trebalo eliminirati kako su to neki pokušali tijekom rata od 1992. do 1995., što je rezultiralo genocidom u Srebrenici kojega sada neki pokušavaju relativizirati.

Kavazović je poručio kako od Orbana očekuje da muslimanima u BiH i njihovoj zajednici, ali i onima diljem Europe, pojasni što je to točno htio postići izjavom koja je među njih unijela nemir.

Reis Kavazović je podsjetio kako je o tim stvarima osobno razgovarao s Orbanom tijekom posjeta Budimpešti 2016., navodeći da je tada bio uvjeren da je prošlo vrijeme šovinističkih izjava. Danas, kako navodi, samo sa žaljenjem konstatira da to nije slučaj, no ipak očekuje da sve neće eskalirati, odnosno da odnosi između Mađarske i BiH ovime neće biti trajno narušeni.

Mađarski bi premijer, kako je ranije najavljeno, u službeni posjet BiH trebao doći 25. siječnja, no njegove izjave o muslimanima, kao i potpora koju mađarska vlada pruža Miloradu Dodiku i protivi se sankcijama koje bi mu pokušala nametnuti Europska unija izazvale su brojne osude i negativne reakcije. Iz oporbene Naše stranke (NS) zatražili su da se Orbana proglasi personom non grata u BiH.