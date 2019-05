Rejting vodećih stranaka pao, a bliže se izbori za EU parlament

U redovnom mjesečnom istraživanju CRO Demoskop, RTL Danas donosi nekoliko zanimljivih nalaza o preferencijama političkih stranaka, percepciji političara i drugim odnosima u političkoj areni.

Iako HDZ i dalje uvjerljivo vodi i sada je na 27,3 posto (u travnju 28 posto), ovo je najslabiji rejting još od listopada prošle godine. SDP je i dalje daleko, na 17,4 posto(travanj - 16,9 posto), ali raste, baš kao i Živi zid, koji je nakon tromjesečnog negativnog trenda, narastao u odnosu na travanj i sada ih bira 9,6 posto ispitanika (travanj - 8,5 posto). Most je na 6,6 posto, slično kao i u travnju kada su imali 6,8 posto.

Foto: RTL

Blaži rast bilježi stranka Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića, Neovisni za Hrvatsku s 3,8 posto posto posto potpore (travanj - 3,6 posto). HSS je na 3,3 posto (travanj - 3,4 posto), slično kao i mjesec prije, a potpora stranci zagrebačkog gradonačelnika Bandića nešto je narasla, na 3 posto (travanj - 2,6 posto).

Nezavisna lista, i dalje suca Mislava Kolakušića, ima istu potporu kao HNS (svibanj 2,8 posto), no to je tek pola puta do praga. Baš kao i Start Dalije Orešković (2,6 posto) koja je dobro startala, ali rejting je sada prepolovljen (travanj - 3,7 posto). Sve ostale stranke, Pametno, GLAS, HRAST, HSU imaju između 1 i 2 posto posto posto potpore.

Foto: RTL

Rezultati lista za Europske izbore su malo drugačiji, jer mnoge stranke izlaze u koalicijama. Ono što je zajedničko svim vodećim listama to je da bilježe - pad.

Foto: RTL

Unatoč kampanji koja se zahuktala, HDZ-ovu listu bira jedan postotni poen manje birača nego u travnju. No, njihovih dvanaestero kandidata namjerava zaokružiti najviše birača - 26 posto (travanj - 26,9 posto). Blago pada i SDP-ova lista, ali ostaje drugi izbor sa 16,2 posto (travanj 16,5 posto). Živi zid osvaja upola manje, njihovu listu bira 7,9 posto ispitanika (travanj - 8,3 posto). I da, i oni padaju, baš kao i Amsterdamska koalicija čiju listu ili kandidate u Bruxelles želi poslati 7 posto ispitanika (travanj - 8,2 posto).

Foto: RTL

Mostov europski tim želi 5,6 posto ispitanika (travanj - 6 posto) i oni su ujedno peta i zadnja lista koja prelazi prag. No, jako im je blizu Nezavisna lista Marijane Petir koja nije htjela ući u HDZ i biti na njihovoj listi. Nakon dramatičnog prikupljanja potpisa u tri dana bira je 4,4 posto birača, a pragu se približila i lista Mislava Kolakušića (svibanj - 4,3 posto).

Marijana Petir uzela je glasove desnice, HDZ-a, MOST-a, ali i Neovisnih za Hrvatsku, pa oni u koaliciji s HSP-om bilježe pad, sad su na 3,4 posto (travanj - 4,5 posto). Slično ima stranka Milana Bandića (svibanj - 3,3 posto), a Suverenisti Ruže Tomašić su tek nešto iznad 3 posto (svibanj - 3,1 posto), pa zorno možemo vidjeti mrvljenje desnice. Manje lijeve opcije: START, HNS, Pametno - svi su ispod ovih rejtinga.

Foto: RTL

I najvažnije, čije kandidate građani žele poslati u Europski parlament: HDZ-ovih petero,SDP-ovih troje, dok po jedan mandat osvajaju Živi zid, Amsterdamska koalicija i MOST. Za 12. mandat bori se čak 8 lista, a najbliži su mu Živi zid i HDZ. Manje stranke desnice HDZ-u uzimaju birače, zajedno su mogli osvojiti mandat ili čak dva. Ali, zbog razmrvljenosti, osvajanje mandata im je na dugom štapu.

I dalje općenito građani nisu impresionirani akterima na političkoj sceni, ali prvi izbor na ljestvici najpozitivnijih političara ostaje Kolinda Grabar-Kitarović. Bira je 15,7 posto, jednako kao i prošlog mjeseca, dok premijer Plenković bilježi rast na 12 posto potpore (travanj - 10,3 posto). Čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić također raste na 4,1 posto (travanj - 3,2 posto), dok je bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, iako potpuno izvan politike, četvrti izbor ispitanika (svibanj - 3,5 posto).

Foto: RTL

Slijede Anka Mrak Taritaš (svibanj - 3,1 posto), dok čelnici Starta Daliji Orešković(svibanj - 2,9 posto, travanj - 3,6 posto), baš kao i stranci, rejting pada. Mislav Kolakušić na sličnoj je razini kao i u travnju (svibanj - 2,8 posto). A da je kampanja za EU izbore u jeku, pokazuje i to što je u top deset najpozitivnijih, petero kandidata s lista, ali "NITKO" je i dalje na tronu - bira ga 17,3 posto ispitanika.

Na vrhu ljestvice najnegativnijih političara i dalje je premijer Plenković (svibanj - 21,5 posto), nešto više od petine ispitanika tako ga ocjenjuje. No slijedi ga šef oporbe, Davor Bernardić s 9,4 posto (travanj - 9,8 posto). A gotovo triput češće nego u travnju ispitanici negativno ocjenjuju Milijana Brkića. Drugi čovjek HDZ-a i potpredsjednik Sabora, uslijed afera u kojima se spominje i pokretanja istraživanja u aferi "Prisluškivanje" postao je najnegativniji političar za 5,7 posto birača (travanj - 1,9 posto). Nešto manje ima Milorad Pupovac (svibanj - 5,2 posto) koji se sa svojom strankom također uključio u utrku za EU izbore, ali istraživanje im daje svega 1 posto posto posto potpore.

Foto: RTL

Na neprestižnoj ljestvici su i Milan Bandić (svibanj - 4,1 posto), Ivan Pernar (svibanj - 2,8 posto), ministar zdravstva Milan Kujundžić (svibanj - 2,7 posto). Ali i bivši premijer Ivo Sanader (svibanj - 2,1 posto) nakon što je ponovno završio u zatvoru. Da su baš svi političari negativni, misli visokih 11,6 posto ispitanika.