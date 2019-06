'Rekao je: Bako, ja želim ići na bicikl. A ja sam ga pustila...'

Dječak kojeg je na biciklu autom oborio 76-godišnji vozač kod Koprivnice prebačen je jučer rano ujutro u Klaićevu bolnicu u Zagrebu gdje je hitno operiran zbog krvarenja u mozgu.

Pola sata prije podneva, neurokirurg iz Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj, dr. Miroslav Gjurašin, pohitao je sa svojim timom u operacijsku salu kako bi spašavao život osmogodišnjaku iz Koprivničkog Ivanca.

U bolnici u Zagrebu

Kako nam je netom prije zahvata rekao dr. Gjurašin, dječak ima tešku ozljedu malog mozga, odnosno, obilno krvarenje koje ne staje i neprestano se pojačava. To krvarenje prouzročilo je hematom na mozgu koji je iz sata u sat bivao sve veći, pa su liječnici odlučili da se više ne može ni trenutka čekati te da dijete moraju operirati kako bi zaustavili krvarenje.

Punih četiri i pol sata je dr. Miroslav Gjurašin sa svojim timom operirao sedmogodišnjaka stradalog u prometnoj nesreći, a djetetu je uklonio čak četiri centimetra velik hematom u malom mozgu.

Kako nam je rekao dr. Gjurašin kada je izašao iz operacijske sale, zahvat su morali obaviti mikrokirurški, odnosno, uz pomoć mikroskopa. On se inače koristi kod operacija tumora i nije nužan kod traumatoloških ozljeda glave jer one najčešće nisu tako složene kao što je bila ova. Kod dječaka L.L. ozljeda je nastala duboko u malom mozgu uz moždano deblo, gdje se nalaze centri za vitalne funkcije, poput disanja, rada srca, i svijesti. Dr. Gjurašin zahvat je morao obaviti na vrhunskoj razini kako bi uklonio hematom, a da istodobno niti jedan vitalni centar ne bude oštećen. Dijete je sada stabilno, ali se i dalje bori za život. Na respiratoru će biti cijelu noć i ujutro će liječnici obaviti novo snimanje da procijene situaciju i odluče kada bi pomalo mogli početi buditi dječaka.

Bili smo u domu obitelji teško stradalog dječaka. Očajni djed i baka čekali su vijesti iz Klaićeve, gdje su skupa s dječakom bile majka i njegova učiteljica iz drugog razreda osnovne škole. Otac radi u Njemačkoj i čim je čuo za nesreću svog sina krenuo je za Zagreb.

- Moj unuk jako voli ići na bicikl, naučio ga je voziti sa samo tri godine. U srijedu se vratio iz škole i rekao mi: “Bako, molim te me pusti da idem biciklom do prijatelja iz razreda.” I ja sam ga pustila. Možete misliti kako se sad osjećam - priča nam baka dječaka (8) kojeg je u srijedu poslijepodne dok se vozio na biciklu skupa s vršnjakom u naselju Goričko kod Koprivničkog Ivanca oborio neoprezni vozač i potom pobjegao s mjesta nesreće. No prilikom sudara mu je ispala registracija i policija je jučer privela 76-godišnjaka.

- Ma, nemam riječi kojim bi izrazio bešćutnost vozača koji na cesti pokupi dvojicu dječaka i nastavi vožnju. Sreća da su išli lijevom stranom ceste u smjeru Kunovca kud se kretao i vozač. Da su bili na istoj strani, ne bi im bilo spasa - jada nam se otac drugog dječaka, koji je lakše ozlijeđen, ali je u stanju šoka nakon nesreće i nije sposoban za odlazak u školu.

Drugi dječak je u šoku

- Srećom, lokalni župnik taman je tuda prolazio kad je automobil oborio našeg unuka i prijatelja mu na bicikli. Odmah nam je javio. Mislio je, kaže, u prvi tren da našem unuku nema spasa jer se nije micao, ali je ubrzo došao k svijesti i kolima Hitne prevezen u koprivničku Opću bolnicu - priča baka Marina.

Drugi dječak još je, kažu roditelji, u stanju šoka i nije išao u školu nakon nesreće.

Dječaci su inače biciklima uglavnom išli sporednim putevima, no ovaj put iz nekog razloga su krenuli cestom kroz Koprivnički Ivanec.

- Auti se ovuda voze kao ludi! Ja ne znam što je tim ljudima, ne mogu razumjeti ovo divljanje na cesti - kaže baka teško ozlijeđenog dječaka.