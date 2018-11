'Bila sam u šoku, pala sam i plakala. Čuli smo da su mrtvi'

Iz Tribunja smo gliserom krenuli prema Hvaru. On je vozio, ja sam sjela. On je gledao prema naprijed, a ja prema krmi. Nešto sam ga pitala i nije mi odgovorio, glava mu je kada sam ga pogledala bila prema dolje i ruke su mu bile u neprirodnom položaju kao da je bio u nesvjestici. Kada sam ga prodrmala i viknuli Tomo, tada se trgnuo i rukama se pokušao pridržavati po komandnoj ploči. Nakon toga sam osjetila udarac. Kazala je to Ankica Dilber u srijedu na Općinskom sudu u Šibeniku gdje je nastavljeno suđenje Tomi Horvatinčiću za izazivanje pomorske nesreće i pogibiju bračnog para Salpietro.

Iz DORH-a su nakon iskaza upitali Anicu Dilber zašto kod istražnog suca nije govorila da je prodrmala Horvatinčića i da se tada prenuo. Rekla je kako ostaje pri ranijem iskazu, a na upit kojem iskazu kod suca istrage ili na suđenju, opet je rekla da ostaje kod ranijeg iskaza. Potom je dala iskaz o događanju nakon nesreće.

- Bila sam u šoku, pala sam i plakala. Došao je taj čovjek s gumenjakom. Tomo je bio u šoku i razgovarao telefonom. Tražio je pomoć. Tomo ga je pitao može li nas odvesti do broda. Čovjek je rekao da nema potrebe i da su ti ljudi mrtvi. U naš brod počela je ulaziti voda i on me prebacio gumenjakom na svoj brod. Potom se vratio Tomi i njih dvojica su išli nasukati brod kako bi poslužio istrazi. Potom je došla policija, otišli smo u bolnicu, dali krv i mokraću i radili alkotest... - rekla je Anica Dilber, prenosi Večernji.hr.

Talijani ni ovaj puta nisu došli na suđenje a do sada su u niz navrata ponavljali da Horvatinčić laže da ih ne želi obeštetiti, te da je on njih tužio. Iako pozvan na ročište nije došao Klaus Fuchs njemački nautičar koji je brodom prvo došao do Horvatinčića nakon pomorske nesreće. Njega je DORH prošli put prozvao zbog mijenjanja iskaza na sudu u odnosu na ono što je govorio policiji.

Inspektor: Nacrtao je skicu, nisu se žalili na nikakve zdravstvene probleme

Nakon Ankice Dilber svjedočio je Boris Seljanovski, inspektor sigurnosti plovidbe šibenske lučke kapetanije.

– Stojim iza svega što sam govorio i dao po pitanju dokumentacije. Jedino novo je što sam u međuvremenu išao u mirovinu. Napravio sam zapisnik, prvo saslušao gospođu koja je bila s okrivljenikom u gliseru, a potom njega i tražio da napravimo skicu i on je nacrtao skicu, govorio kuda su kretali, znao je da je vozio 20 čvorova, ja sam tako pisao i on je sve potpisao. On je nacrtao smjerove odnosno kuda je išao on i kuda je išla jedrilica. Njihovu iskazi što se dogodilo su identični i nisu se žalili na bilo kakve zdravstvene probleme. Horvatinčić je potpisao zapisnik i on je dobio jedan primjerak. Mi smo namjeravali pokrenuti prekršajni postupak. Rekao sam Horvatinčiću da ima pravo na odvjetnika iako to ne stoji u zapisniku. On je sam rekao da neće odvjetnika. Na skici ima moga rukopisa i to po pitanju naziva brodova. Dopisao sam i iz njegova iskaza da je išao na autopilot i da je izgubio komande – rekao je Seljanovski.

Na upit Horvatinčićevih odvjetnika što je po struci, Seljanovski je rekao da nije pravnik, ali je magistar inženjer pomorskog prometa, i da ima svjetske certifikate zbog pohađanja seminara o izazivanju pomorskih nesreća. Naime, Horvatinčićevi odvjetnici su pokušali osporiti zakonitost skice koju je Horvatinčić nacrtao pred Seljanovskim.

Podsjećamo, Horvatinčić je optužen za izazivanje pomorske nesreće sredinom kolovoza 2011. godine kraj Primoštena. Tad je gliserom naletio na jedrilicu Santa Piacenza u kojoj su poginuli talijanski supružnici iz Padove, Francesco Salpietro i Marinela Patella Salpietro.

Sutkinja Maja Šupe predsjedala je sudskim vijećem koje je Horvatinčića na prvom suđenju u studenom 2015. proglasilo krivim i osudilo na 20 mjeseci zatvora, uvjetno na tri godine. Ovu presudu ukinuo je Županijski sud.

Na ponovljenom suđenju vijeće, kojim je predsjedala sutkinja Šupe, oslobodilo je Horvatinčića prihvativši sinkopu, odnosno privremeni gubitak svijesti, kao razlog naleta glisera na jedrilicu.