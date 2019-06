'Pokucao je, bila sam polugola. Tražio je Dinu. Nisam otvorila'

Ne znam je li to bio Despotović, no taj muškarac mi je došao na vrata i rekao samo da je Dinin prijatelj. Nisam nikog očekivala, taman sam se bila otuširala i bila sam polugola. Nisam ga željela pustiti u kuću.

Počela je tako u utorak svjedočenje na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, u slučaju kamatarenja svog bivšeg supruga i nogometaša Dine Drpića.

Za to je optužen konobar Danijel Despotović, koji je na početku suđenja rekao da nije kriv.

Drpić je policajcima ispričao da je tijekom 2012. godine bio u casinu u Ulici Zinke Kunc te da je tamo bio i Despotović. Izgubio je sav novac, a Danijel je izašao za njim te mu rekao da će mu pozajmiti 5000 eura bez kamata.

Prihvatio je to i obećao da će novac vratiti kroz nekoliko dana te su izmijenili brojeve telefona. Godinu dana se nisu čuli, a onda ga je na ljeto 2013. godina nazvao Danijel i počeo govoriti da mu je dug narastao na 15.000 eura i to zbog kamata. Tad je, tvrdi Drpić, Danijel izvadio crni pištolj, uperio ga u njega i zaprijetio da mu mora vratiti novac s kamatama ili će ga propucati.

Na pitanje sutkinje poznaje li Nives uopće optuženika, rekla je kako joj je poznat, no da nije 100 posto sigurna je li to taj muškarac koji je tražio Dinu na njezinoj adresi.

U jednom trenutku se i okrenula i pogledala u optuženika koji je sjedio odmah kraj mjesta za svjedočenje.

- Taj koji je došao bio je malo deblji i bio je ćelav. Bio je sam. Rekla sam mu kako Dino nije tu, jer je u to vrijeme igrao na Brunejima. Dodala sam da to može provjeriti i na internetu. On je pak inzistirao da uđe u stan kako bi i sam to provjerio, no nisam ga željela pustiti. Bila sam zato uznemirena i bijesna jer sam odmah pomislili da se radi o nekom kamataru - ispričala je Nives.

Iako joj taj muškarac nije prijetio niti tražio novac od nje, taj posjet ju je uznemirio.

- Mene je to zabrinulo i nekako sam uspjela dobiti Dinu. Kad sam mu to rekla, bio je ljut i poklopio mi je. Očito je zvao tog muškarca - ispričala je Nives.

Kazala je kako je muškarac nakon nekog vremena otišao te da je kroz prozor primijetila kako odlazi do nekog nepoznatog automobila te kako ga je vjerojatno čekao neki prijatelj.

- Dino je imao problem s kockanjem i ja sam mu pomogla da se izvuče iz dugova. Jedno vrijeme je bio dobro no to je bio uzrok i naših bračnih problema - kazala je Nives sutkinji.

Na pitanje, je li ikad Dino spominjao Despotovića, rekla je da ju je jednom Dino nazvao sav uznemiren.

- Rekao mi je sjećam li se one situacije te da je i on imao jednu. Rekao je da mu je muškarac prijetio te da razmišlja da sve ode prijaviti policiji. Ja sam mu rekla da je to dobra ideja. Ne znam zašto je nazvao baš mene. Vjerojatno je trebao nekog kome vjeruje i da pita čini li pravu stvar - zaključila je Nives.

Podsjetimo, svoje viđenje stvari ispričao je i sam Despotović na početku suđenja.

- Točno se sjećam datuma, bilo je to 15. srpnja 2012. godine u casinu na zagrebačkoj Savici. Sjedili smo za ruletom i Dino je ostao bez novaca, a želio je i dalje igrati. Izašao je, a jedan čovjek do mene je pitao imam li još novca da posudim Dinu. Otišao je van za njim, a Dino se onda vratio i pitao:'Možeš li mi posuditi 1000 eura?'. Mene je zanimalo kad će mi taj novac vratiti. On je odgovorio: 'Sutra' - ispričao je Despotović koji prije toga nije poznavao Drpića niti ga je vidio uživo. Znao je za njega jer je on u to vrijeme bio "poznati nogometaš kao danas Rakitić" te mu je čak imponiralo da je takav čovjek dva metra od njega.

Nakon negdje pola sata igre Drpić je opet ostao bez novca pa ga je pitao može li mu posuditi još 1000 eura.

- Nastavio je igrati, a onda me za sat-dva tražio još. Rekao sam mu da nemam više kod sebe, da imam nešto kod kuće. On je navaljivao da idemo do mene pa smo zajedno otišli do mog stana. U to vrijeme bio sam podstanar u Cvjetnom naselju, preko puta Vrbika. Otišao sam u stan dok me on pričekao dolje i posudio mu još 3000 eura. Ukupno sam mu te večeri predao 5000 eura. Pitao me koliko mu trebam vratiti, rekao sam da mi vrati onoliko koliko sam mu posudio. On je čak obećao da će biti i nešto više. Govorio je da ne brinem, da će novac vratiti već sutra i nisam imao razloga u to sumnjati. Znao sam da sigurno dobro zarađuje igrajući - objasnio je.

Suđenje se nastavlja u rujnu.