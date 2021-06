U četvrtak nešto nakon 11 sati policija je dobila dojavu kako se u automobilu kraj groblja u mjestu Viškovci kraj Đakova nalazi dvoje mrtvih ljudi.

- Brat je između 10 i 11 sati zvao svu rodbinu i govorio je da će se ubiti. Bio sam u polju, kada sam se vratio vidio sam propušten poziv od njega, pretpostavio sam da će me ponovo nazvati - ispričao nam je brat preminulog muškarca. Dodao je kako su on i njegova supruga zajedno živjeli u Zagrebu i povremeno dolazili u Viškovce, gdje je i rođen.

Oboje iza sebe imaju po jedan brak i dvoje već odrasle djece.

- Ne znam što mu je bilo, odlazio sam k njima u Zagreb, imali su lijep stan i, koliko sam vidio, lijepo su živjeli - priča. Njegov je brat, kaže, između 10 i 11 sati zvao svoju rodbinu.

- Zvao je tako i mog zeta. On je otišao i s njima se našao kod groblja. Htio je ući u auto, ali mu je moj brat rekao da ne ulazi jer strina spava. Bila je na suvozačkom mjestu, pokrivena. Zet je vidio da ima pištolj i rekao mu je da mu ga da, ali moj brat to nije napravio već mu rekao da ode kod pogrebnika s kojim je on sve riješio oko pokopa - priča shrvani muškarac.

- Poslušao ga je, a kada se vratio k njima našao ga je mrtvog - ispričao je šokirani brat.

Još do kraja nije rasvjetljenja kada je žena ubijena, odgovor na to pitanje trebala bi dati obdukcija tijela koju nje naložila zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku Katica Martić koja je zajedno s policijom obavila očevid.