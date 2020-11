'Rekao mi je: Mama, moramo se sad rastati, naći ćemo se kad će biti vrijeme. Još ga tražim...'

Moj Goran za mene još ima 27 godina, koliko je imao i kad je nestao. U svibnju 1991. godine dobio je posao na Ovčari. Vodio je poljoprivredno dobro do kraja kolovoza, priča Vukovarka Johana

<p>Preblago je reći da mi je jako teško, ali ne smijem se prepuštati svojoj boli.</p><p>Ostala sam sama, a moj sin <strong>Goran </strong>bio mi je sve. Suprug mi je umro od tuge za sinom, ali mi žene smo jače. Želim naći sina, ali se i bojim. Prihvatila bih i najgore, no iskreno vam kažem, ne znam bih li preživjela saznanje da je mrtav, govori nam Vukovarka <strong>Johana Ledić</strong> (84).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO,</strong></p><p>Njezin sin diplomirao je 1989. godine agronomiju na osječkom fakultetu, smjer ratarstvo. Dvije godine kasnije, s 27 godina, gubi mu se svaki trag nakon pada Vukovara.</p><p>– Moj Goran za mene još ima 27 godina, koliko je imao i kad je nestao. U svibnju 1991. godine dobio je posao na Ovčari. Vodio je poljoprivredno dobro do kraja kolovoza, kad više nije mogao ići na posao, jer su u grad došli tenkovi JNA. Suprug mi se jako bojao, ali sin i ja nismo se bojali ničega - pripovijedala nam je Johana 2017. godine.</p><p>Kuću na Sajmištu, kao i mnogi drugi susjedi, zamijenili su podrumom, a neprijateljski obruč se sve više stezao oko njihovih kuća. Kako su im susjedi bili roditelji vukovarskog heroja <strong>Siniše Glavaševića</strong>, Siniša je i Gorana zvao da dođe raditi na Radio Vukovar.</p><p>- Suprug mi je teško obolio i preko kukuruzišta je iz Vukovara otišao u rodni Aržano. A mi smo ostali - prisjeća se Johana. Iako nije bio u aktivnom sastavu 204. brigade, Goran je pomagao koliko je mogao. Do zadnjeg trenutka nosio je vodu i hranu u vukovarsku bolnicu.</p><p>– Gdje je sin išao, išla sam i ja. Naša kuća bila je na prvoj liniji obrane kad su okupirali Sajmište. Četnici su nadilazili, bili sve bliže i bliže, i jednom prilikom ranila ga je granata. Čučnuo je i podigao ruku, a šrapnel ga je pogodio u ruku i desnu nogu. Obradili su ga u bolnici i došao je k meni u podrum.</p><h2>Oprala mu gojzerice </h2><p>Odmah iza toga četnici su se probili u našu ulicu. Trčali smo u grad i sklonili se u podrume pod grobljem. Odatle su nas istjerali 18. studenog 1991. - kroz suze priča Johana.</p><p>Večer prije u podrumu mu je očistila sive gojzerice, oprala hlače, zelenu vestu i maskirnu zelenu jaknu s narančastom podstavom. Duboko skriveno u jednom od džepova imao je popis radnika i otpusno pismo iz bolnice. Kad su ih istjerali iz podruma, odveli su ih u logor Veleprometa i to je mjesto gdje je neutješna majka posljednji put vidjela sina jedinca.</p><p>– Naša susjeda trebala nas je doći upisati, no nije došla. Razdvojili su nas, a ja sam nijemo stajala i gledala mu u leđa. Nisam vidjela ni čula ništa osim njega, njegovih riječi. Rekao mi je: ‘Mama, mi ćemo se sad rastati. Svatko će ići svojim putem i naći ćemo se kad će biti vrijeme’. Na ruku mi je napisao broj telefona rođaka iz Aržana, gdje mi je bio i suprug, i otišao - prisjeća se Johana.</p><h2>Vratila se zbog sina </h2><p>Otišla je kod supruga, a potom u Zagreb, gdje je bila sedam i pol godina. Uključila se u sve organizacije, tražila sina posvuda, odlazila pred veleposlanstva, Hrvatski sabor, pokušala zaista sve. Nije ga našla. ,</p><p>Vratila se u Vukovar.</p><p>– Vratila sam se zbog sina. Mislila sam, kad dođem kući, doći će i on, vratit će se. Nije se vratio. U tom traženju javljalo mi se mnogo ljudi i govorilo da znaju gdje mi je sin. Tako mi je jedan čovjek iz Njemačke rekao da je zarobljen na nekom salašu u Srbiji i da mu je neki prijatelj Srbin pomogao da pobjegne. Iako mi se to činio najvjerodostojniji trag, pokazalo se da je uzaludno - s bolnim uzdahom priča Johana.</p><p>Još pogledava na vrata svojeg doma, u nadi da će se na njima pojaviti njezin Goran. Kuća joj je prepuna sjećanja na sina - njegove knjige uredno poredane na polici, svežanj ključeva kojima je otvarao objekte na Ovčari prije nego što je postala stratište, njegova diploma u kojoj nije ni stigao uživati, plišani medvjedić i mali gumeni pas Švrćo kojeg je grickao kad su mu nicali prvi zubići.</p><h2>Osjeća i nada se da je živ </h2><p>– Moj sin je bio poseban. Kad sam se vratila u Vukovar, nema tko mi nije rekao da nikad neće zaboraviti Gorana, da imamo isti osmijeh. Bio je zabavan, društven, vrijedan i uvijek okružen ljudima. Nikoga od obitelji više nemam, svi su mi umrli. Ja hoću još živjeti, ja moram živjeti, jer želim naći sina. Osjećam i nadam se da je živ i da će se vratiti – zaključila je Johana.</p>