'Rekao sam im da je Jasmina ubijena i da brzo zovu policiju'

Jasmina nije živa. Vidim beživotno tijelo. Daj Bože da je drukčije, ali vidim ovo. Idite i policiji prijavite nestanak, govorio je Jasmininu ujaku Dragi Sabolu Željko Valečić (50) iz Kokinaca kraj Bjelovara.

Tog razgovora s početka 2005. vidovnjak Valečić se sjeća i danas. Sve što je, gledajući Jasmininu fotografiju, izgovorio njenom uznemirenom ujaku, ponovio je mjesec dana kasnije čakovečkim policajcima.

- Sabol je predložio policiji da me kontaktiraju jer sam im voljan pomoći i oni su to prihvatili. Po mene je došao inspektor i, nakon dolaska u Čakovec prvo smo svratili u policiju. Tamo nas je čekao Drago Sabol. Planirali smo gdje ćemo na teren. Ja u kući u kojoj je živjela Jasmina nisam bio.

U Palovec sam došao k Dragi Sabolu, koji živi koju ulicu dalje od Jasminine obiteljske kuće. Imao sam viziju. Jednoj sam inspektorici rekao da je Jasmina ubijena i nije daleko od svoje kuće - prisjetio se jučer Valečić. Iako je osjećao kako policija sumnja u njegove vizije i jedva čeka da se sve završi, inspektorica ga je ipak pitala gdje bi Jasmina mogla biti.

Sestra ju je ubila

- Odgovorio sam joj da ju je u kući ubila njezina sestra, i to zbog svađe. U naguravanju su došle do stola u dnevnom boravku, na kojem je stajala ljubičasto-plava vaza. Sestra je dohvatila tu vazu i Jasminu udarila u glavu. Kad je nesretna djevojka pala, još ju je jednom udarila u sljepoočnicu. U tom mi se trenutku ukazala i jedna loza s nekoliko trsova ispred kuće - ispričao nam je Valečić, koji je do sada, tvrdi, riješio nekoliko slučajeva, a ljudima je pomagao i u liječenju. Novac ne uzima jer, kaže, ne želi zarađivati na tuđoj nesreći. Ovaj građevinski radnik prvi se put suočio sa svojim sposobnostima 1998. godine.

- Nakon ručka kod Drage inspektor me vratio kući kasno poslijepodne. Iako je policija govorila da je Jasmina živa, ustrajao sam u svojoj verziji. Jasminin ujak zvao me još dva puta i obavijestio da pomaka u istrazi nema - zaključio je Valečić.