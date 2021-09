Predsjednik Sabora Gordan Jandroković je u intervjuu za RTL rekao da nije istina da ima veze s postupanjem policije u slučaju Hvaranina koji ga je prije mjesec dana u telefonskom razgovoru nazvao Njonjo.

Javnost je sa slučajem upoznao Krešo Beljak, HSS-ov predsjednik koji je premijera Andreja Plenković tijekom aktualca u Saboru upitao zna li da je Jandroković ljetos počinio dva ozbiljna kaznena djela za koje su inače predviđene zatvorske kazne. Naveo je tada da je 5. kolovoza simpatizer HDZ-a uspio nabaviti Jandrokovićev broj, nazvao ga, a ovaj ga sasuo, navodi Beljak, salvom uvreda i poklopio mu. Jandroković je rekao da nikoga nije prijavio za prijetnju.

- Naravno da to nije istina. To je isto jedan od pokazatelja kako oporba igra ove utakmice, to je toliko bizarno da je to pitanje uopće bilo na aktualnom satu. Ja sam štićena osoba, o mojoj sigurnosti brinu nadležne službe i nisam nikog prijavio za prijetnju - rekao je Jandroković za RTL.

Jandrokovića je nazvao Toni Beroš, turistički radnik iz Starigrada na Hvaru.

- Jandroković ne govori istinu. Nije valjda da službe prisluškuju njegove privatne razgovore i da me temeljem toga policija zvala na obavijesni razgovor. Ne znam kako bi policija doznala da smo nas dvojica razgovarali da im Jandroković nije to rekao, naglasio je Beroš.

Stiže inspektor

Beroš navodi da ima svjedoke koji su se u trenutku poziva nalazili u njegovom društvu.

- Ovako je to bilo, ja sam Jandrokovića nazvao kako bih mu čestitao Dan pobjede i on mi se isprva nije javio. Na tome bi i ostalo da on, jer je imao zabilježen moj propušteni poziv, mene nije naknadno nazvao. Ja sam samo rekao: Dobar dan, gospodine Njonjo. Ništa više nisam uspio izgovoriti. Jandroković je odmah počeo vikati nabijem te na k., idiote, majmune… Opsovao mi je majku, totalno me izvrijeđao i zatim prekinuo razgovor - objasnio je i dodao:

- Svega nekoliko sati kasnije policajci su mi uručili poziv da moram sutradan ujutro doći u njihovu postaju. Zamislite, rekli su mi da me jedna starija gospođa iz Zagreba prijavila zbog prijetnje. Mislio sam si ja, kojoj sam to ženi iz Zagreba prijetio. Ništa nisam razumio. Jandrokovića uopće nisu spominjali. Odbio sam ići na policiju jer sam za to jutro već imao organiziran jedan izlet. Znate, ja sam i skiper. Onda mi je ujutro osobno stigao policijski inspektor iz Jelse i s njima sam u autu obavio službeni razgovor. U ne više od dvije minute ispričao sam mu sve što je bilo između mene i Jandrokovića. On me pitao je li to zaista istina i od tada me policija više nije kontaktirala - rekao je Beroš za Novi list i dodao da policajcima ništa ne zamjera.

Ima i svjedoke

- U pozivu za obavijesni razgovor piše da je u vezi članka 139. Kaznenog zakona koji se odnosi na prijetnju. Ako netko prijeti predsjedniku Sabora, policija ga mora ispitati i to razumijem. Ali, ja Jandrokoviću nisam prijetio. Pa, nisam blesav da sa svojeg mobitela idem prijetiti predsjedniku Sabora. Jesam mu rekao Njonjo, ali tako ga zovu po svim portalima, a i predsjednik Milanović i nisam mislio da je Jandrokoviću to neki veliki problem. Uključio sam speakerphone na mobitelu i imam tri svjedoka, od kojih je policija s jednim razgovarala i on je potvrdio sve što sam im ja rekao. Znači da je netko policiji lagao da sam prijetio Jandrokoviću - zaključio je Toni Beroš.

Oglasio se i MUP

Nakon medijskih napisa da je policija zvala na razgovor muškarca koji je predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u telefonskom razgovoru nazvao "Njonjo" MUP je u petak izvijestio da štićena osoba ne može ni na koji način utjecati na sigurnosne protokole.

- Radi se o standardnom sigurnosnom protokolu kad su u pitanju štićene osobe te napominjemo da štićena osoba ne može ni na koji način utjecati na sigurnosne protokole, odnosno utjecati na postupanje ili nepostupanje policije - priopćio je MUP.

Dodaju da u skladu sa sigurnosnim procedurama koje se provode prilikom provođenja mjera osiguranja i zaštite štićenih osoba, objekata i prostora, policija obavlja sigurnosni pregled svih poštanskih pošiljki koje se unose u štićene objekte i prostore, a štićene osobe dužne su prijaviti svu komunikaciju upućenu prema njima s nepoznatih brojeva telefona, nepoznatih adresa elektroničke pošte i općenito iz nepoznatih komunikacijskih izvora.

- Nakon što se provede prethodno navedena procedura, nadležne stručne službe poduzimaju mjere i aktivnosti iz svog djelokruga rada s ciljem utvrđivanja mogućeg ugrožavanja štićene osobe - naveli su u priopćenju.

'Njonjo je katakteristika njegove politike'

Saborski zastupnik Nikola Grmoja (MOST) za naziv Njonjo je rekao da nije uvreda nego karakteristika njegove politike.

- To nije uvreda nego karakteristika da je Njonjo, najbolje oslikava servilnost Jandrokovića dok je bio u ulozi ministra, a i danas, to dokazuju dokumenti Wikileaksa da je pohvaljen jer je suzbijao nastojanje Hrvata u BiH za trećim entitetom - ističe.