Svjedokinja: Išla sam u Berlin; USKOK: Autom ste ušli u BiH

Iako je obrana predložila sudskom vijeću da se Dijana Muhović ispita bez prisustva javnosti, tvrdeći kako će je pitati o osobnom i obiteljskom životu, vijeće je to odbilo te je svjedokinja u sudnici iznijela detalje o putovanjima u Berlin i Tuzlu i korištenju vozila Grada Zagreba. Ona je svjedočila u nastavku suđenja Milanu Bandiću i drugima, optuženima u aferi Agram.

- Ja sam 2013. godine radila u kulturnom centru Travno baveći se promocijom i marketingom, a taj centar djeluje u sklopu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Na putovanje sam išla po nalogu gradonačelnika Milana Bandića, a upute sam dobila od stručnih službi grada. Kad sam išla u Tuzlu kao kontakt osobu dobila sam broj Ivan Bandića, generalnog konzula Republike Hrvatske u Tuzli. Javila sam se i tamo sam obišla određene projekte jer je bila ideja da se uspostavi suradnja između Zagreba i Tuzle. Put u Tuzlu trebao je trajati tri dana i sama sam išla tamo službenim autom. Nakon dva dana sam saznala za nešto što se događa samo u horor filmovima - rekla je svjedokinja kroz suze te dodala kako je njen bratić ubio njenu tetu, maminu sestru.

- Morala sam ostati i biti s obitelji, pa sam na kraju u Tuzli bila šest dana - rekla je Muhović i onda je svjedočila i putovanju u Berlin.

- Po nalogu gradonačelnika išla sam u posjet berlinskom Oktoberfestu. Imala sam zadatak, koji sam dobila od stručnih službi Grada Zagreba, obići sajam i vidjeti kako to sve tamo funkcionira. Kontakt osoba bila mi je Ivan Prpić. Kad sam se s njim čula, rekao mi je da je u Münchenu i da se nađemo tamo. Službenim autom Grada Zagreba odvezla sam se sama do tamo, a onda sam se Prpićem zajedno odvezla do Berlina. Kad sam se vratila o svemu sam izvijestila gradonačelnika. Naime, kućice su tamo potpuno drugačije organizirane nego kod nas - rekla je svjedokinja.

Na pitanje zamjenika ravnateljice Uskoka, gdje je prešla granicu kad je putovala u Njemačku, rekla je da se ne sjeća, ali da je išla kroz Sloveniju.

Sven Mišković, zamjenik ravnateljice Uskoka, stavio je primjedbu na istinitost njenog iskaza u djelu iskaza o službenom putovanju u Berlin od 4. do 7. listopada 2013. godine.

- Sudu dostavljam podatak MUP-a RH iz kojeg se vidi da je osobni automobil kojim se navodno koristila svjedokinja kad je navodno putovala u Berlin 4. 10. u 18.39 sati izašao iz zemlje na graničnom prijelazu Županja-Orašje, a 6.10. ušao u zemlju na istom prijelazu. Također, ispitani svjedoci nemaju nikakvih saznanja o službenom putovanju u Berlin i Tuzlu - zaključio je tužitelj.