Objasnit će kako je živoj mami išla na pogreb gradskim autom

U nastavku suđenja zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću i drugima optuženima u aferi Agram trebala bi svjedočiti Dijana Muhović. Osim o načinu na koji je, navodno, dobila posao preko veze trebala bi svjedočiti i o službenim putovanjima u Berlin i Tuzlu.

Tijekom istrage svjedokinja je odbila govoriti o tome uz obrazloženje da bi se time izvrgnula kaznenom progonu i teškoj sramoti. U Berlin je, navodno, išla 4. listopada 2013. Naime, u izvještaju o putu navela je kako je od 4. do 7. listopada 2013. bila u službenom posjetu Berlinu kao izaslanica gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No vozilo je do odlaska iz Zagreba prešlo 113.210 km, a po povratku 114.301 km, odnosno 1170 km više što, uočio je Uskok, ne odgovara stvarnoj kilometraži na relaciji Zagreb-Berlin-Zagreb koja bi iznosila oko 2100 km pa je, zaključuje Uskok, evidentno da nije išla u službeni put u Berlin. To su potvrdile i svjedokinje.

Za put u Tuzlu Dijana Muhović navela je kako je od 15 do 22. listopada 2013. bila u službenom posjetu Tuzli kao izaslanica gradonačelnika Bandića. Dispečer Josip Delač rekao je kako je po vozilo došao Zdenko Antunović koji je tada rekao kako je Dijani Muhović umrla majka te da vozilo treba kako bi išla na pogreb u Tuzlu.

Kako nakon dva dana auto nije bio vraćen te je korišten četiri dana, Delač je nazvao Antunovića i pitao ga gdje mu se auto nalazi a ovaj mu je odgovorio „da je sprovod majke Dijane Muhović malo dulje trajao“.

No zamjenik ravnateljice Uskoka je ispitujući Delača rekao kako je majka Dijane Muhović i danas živa!?