Rekla mu da ima 19: Seksao se s curicom pa završio u zatvoru

Britanca koji je izgubio posao i krov nad glavom nakon što je proveo noć s 12-godišnjakinjom osudili su na dvije i pol godine zatvora. Carl Hodgson (27) doveo je djevojčicu u svoj stan uz Manchesteru nakon što ju je upoznao na aplikaciji za pronalaženje partnera na kojoj se ona predstavljala kao 19-godišnjakinja.

S njom je imao seksualni odnos, a sve to je i fotografirao. Uhitili su ga prošli mjesec nakon što je majka djevojčice otkrila da joj se kći bila logirala na nepoznatu Wi-Fi mrežu koja se, ispostavilo se, nalazi u Carlovom stanu.

Mladić tvrdi kako nije znao koliko djevojčica uistinu ima godinu te da je ona bila ta koja mu je, nakon što su se našli, sugerirala da odu u njegov stan. Bez obzira na to, priznao je optužbe koje mu je sud stavljao na teret, a to je seksualni odnos s djetetom i distribucija pornografskih fotografija. Carl će, također, do kraja života biti upisan u registar seksualnih prijestupnika, piše Daily Mail.

Na idućih sedam godina zabranjeno mu je i kontaktiranje djevojčica mlađih od 16 bez dopuštenja njihovih roditelja, a ne smije niti duže vrijeme boraviti u kućanstvu u kojem ima djece.

Sud je odbacio optužbu žrtve za silovanje.

- Na traženje djevojčice otišli su u stan. Popili su jedno alkoholno piće, a zatim su otišli u sobu gdje su imali seksualni odnos. Carl je fotografirao nagu djevojčicu i fotografiju poslao svom prijatelj. Nije mislio da je pokraj njega dijete mlađe od 18 godina niti je želio seks s djetetom, rekao je tužitelj Justin Hayhoe.

Djevojčica zbog koje je Carl završio u zatvoru poznata je po problematičnom ponašanju i čestim bjegovima od kuće. O seksu s Carlom ne želi previše govoriti i u teškom je psihičkom stanju.