Rekli da ne skače, ali dječak (15) ih nije slušao: Lupio je glavom u plićak i ležao u moru bez svijesti

Muškarac koji se našao u blizini odmah je priskočio u pomoć i okrenuo ga kako se ne bi nagutao mora. Tinejdžer je skočio u more koje je duboko svega metar i pol

<p>Kupanje na splitskim Bačvicama u nedjelju poslijepodne završilo je s teškim posljedicama za 15-godišnjaka iz mjesta u okolici Splita. Tinejdžer je, naime, sa svojom ekipom došao na plažu oko 15 sati, a dva sata poslije odlučio je skočiti na glavu u more s betoniranog dijela obale ispred noćnog kluba na plaži gdje je dubina mora od metar do najviše metar i pol.</p><p>Kako doznajemo, prijatelji su mu govorili da to ne radi, da je preplitko za takav skok, no 15-godišnjak ih nažalost, nije poslušao. Skočio je na glavu, udario u dno i ostao bez svijesti. Slomio je vratnu kralježnicu. Muškarac koji se našao u blizini odmah je priskočio u pomoć i okrenuo ga je kako se ne bi nagutao mora.</p><p>Na mjesto nesreće odmah je stigla Hitna pomoć koja je 15-godišnjaka prebacila na Hitni kirurški prijem. U nedjelju popodne je operiran i zbrinut na intenzivnoj.</p><h2>Istra: Austrijanka skočila s deset metara i teško ozlijedila kralježnicu</h2><p>Nažalost, ovo nije prvi takav slučaj ovog ljeta. Prije desetak dana pulska je policija dobila dojavu da je na rtu Kamenjak, prilikom skoka u more s visine od preko deset metara, ozlijeđena Austrijanka (22). Djevojku su prevezli u pulsku bolnicu, gdje je zbog teške ozljede kralježnice zadržana na liječenju.</p><p>Kako bi se izbjegle ovakve tragedije, policija upozorava građane i turiste da budu oprezni prilikom skakanja u more, odnosno da ne skaču u vodu nepoznate dubine, sa stijena i drugih mjesta koja nisu uređena za skakanje.</p><h2>Čeh preminuo nakon skoka u Zadru</h2><p>Jedan od najtragičnijih slučajeva bio je 2009. godine u Zadru. Poginuo je Čeh (39) u moru na plaži Borik. Nesretni se muškarac sa svojim prijateljima zabavljao, a poslije zabave odlučio se osvježiti u moru pa je skočio na glavu s drvenog mola visokog oko 1,1 metar i udario u morsko dno.</p><p>Nakon skoka trojica njegovih prijatelja koji su se kobne večeri nalazili s njim u društvu, primijetili su kako beživotno tijelo pluta te su mu priskočili u pomoć, izvukli ga iz mora i pozvali Hitnu. No dežurni liječnik Hitne medicinske pomoći mogao je tek konstatirati smrt.</p><p> <p> </p> </p><p> </p>