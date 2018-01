'Rekli su mi da imam 6 mjeseci života, ali nisam to prihvatila'

Ja uopće ne osjetim da mi nedostaju svi ti organi. Živim normalno, bez straha. Moj život je neprestana borba i nema stajanja. Imam za koga živjeti i živjet ću dalje, odlučnim glasom govori Virna Fabeta (51).

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Ova nekadašnja rukometna reprezentativka Hrvatske iz Plomin Luke s karcinomom se bori 14 godina. Liječnici su joj zbog metastaza očistili trbušnu maramicu, izvadili jajnike, maternicu, slezenu, žuč, 15 centimetara crijeva i pola jetre, dok je na drugoj polovini ostalo metastaza koje je, kaže Virna, malo zezaju.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1198427 / ]

Njezina borba s karcinomom započela je 2004. godine kada joj je tijekom ginekološkog pregleda dijagnosticiran III. stupanj raka jajnika. Kasnije je metastazirao po cijelom tijelu. Iza nje je devet teških operacija, 82 kemoterapije prilikom kojih je tri puta ostajala bez kose. No, ova hrabra žena nije se predavala. Svaki povratak bolesti bio je jedna nova utakmica u kojoj mora pobijediti.

'Bolest nije jača od mene'

- Sportaš jednom – sportaš zauvijek, taj borbeni duh stalno je u meni. Jednostavno ne poznajem poraz. Lani u srpnju imala sam dvije operacije na jetri. Nisu bile nimalo bezazlene jer su mi greškom zarezali dio crijeva, uslijed čega sam dobila sepsu. Na nedavnim pretragama liječnici su mi rekli da u Hrvatskoj za mene više nema lijeka. I da mi uz lijekove koje sam koristila a koji nisu davali rezultata ostaje još šest mjeseci života. Nisam to prihvatila, već sam odlučila ponovno uzeti stvar u svoje ruke i otići u Aviano na liječenje - govori Virna. Kako je liječenje skupo, za nju je organizirana humanitarna akcija na koju su se odazvali brojni ljudi koji su htjeli pomoći.

'Liječnici ostali u čudu'

- Trenutno se liječim u Avianu i do sada sam primila dvije kemoterapije od predviđenih šest. U ožujku me očekuje treća. Dobro ih podnosim, a tamošnji liječnici me smatraju čudom. Nije im jasno kako sam živa i imam toliko volje za život unatoč takvim teškim dijagnozama - uz smiješak govori Virna. Pazi na prehranu, ne jede crveno meso, puno šeta i trudi se živjeti normalnim životom.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

- Dan započinjem voćem uz malo skute sa lanenim uljem i košticama divlje marelice. Ribu jedem tri puta tjedno, a umjesto crvenog mesa jedem piletinu, konjsko meso i povrće. Moram obaviti i CT da se vidi je li terapija djelovala. Sigurna sam da će sve biti u redu- optimistično govori Virna. Brak u kojem je sa suprugom bila 22 godine raspao se tri godine nakon što se razboljela. Boreći se kao lavica za život, Virna se posljednjih 10 godina borila i za kćer Kristinu i sina Nina, koje je sama odgojila, odškolovala i izvela na pravi put. Iako ni na trenutak nije pala u depresiju ili plakala, Virni je vjetar u leđa da se othrva bolesti dala i unučica Emili, koja se rodila 22. srpnja, na dan kada je Virna imala operaciju na jetrima.

- Kada sam se probudila, medicinske sestre u sobu su mi donijele fotografiju unučice i rekle: Virna, postala ste baka! To maleno biće moj je anđeo čuvar. Čim sam je ugledala rekla sam sebi: Virna, moraš ozdraviti i doći kući unučici, priznaje nam. Pomogla joj je, dodaje, i bioenergija po metodi Zdenka Domančića.

Foto: Privatni arhiv/PIXSELL

'Moj život je itekako lijep'

- Ne dozvoljavam da bolest vlada sa mnom. Ja sam ta koja je jača od bilo kojeg raka i želim pobijediti - optimistično kaže Virna. Osim svim ljudima koji su pokrenuli i sudjelovali u humanitarnoj akciji za nju, posebno se zahvaljuje labinskom Domu zdravlja dr. Lino Peršić, odjelima onkologije i ginekologije KBC Rijeka te KBC Sušak.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Virna je na bolovanju već dvije godine, ali se nakon ljeta planira vratiti u termoelektranu Plomin, gdje je zaposlena kao ekonomistica od 1989. godine.

- Borba je sastavni dio svačijeg života i ja se borim svim snagama. Unučicu imam, želja mi je još oženiti sina da uskoro opet postanem baka. Nema veće sreće od toga i moj život je itekako lijep - zaključila je sa smiješkom neustrašiva Virna.